異動精選 |渣打涉恐融資風波，金斯瑞虧損收窄，特步績后急升
18/08/2025
【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇
18/08/2025
【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇
更多財經熱話
2025-08-18
2025-08-18
2025-08-18
2025-08-18
2025-08-18
2025-08-18
2025-08-18
2025-08-18
2025-08-18
延伸閱讀
18/08/2025 16:45 《盤後部署》恒指偏軟惟成交仍高企，金山雲業績未公布股價先炒上
18/08/2025 16:43 中生製藥中期純利升12.3%至33.9億人幣，息增至5港仙
18/08/2025 13:51 德勤倡港股交易時段延至下午6時，放寬新投資移民計劃投資範圍
18/08/2025 17:09 【企業盈警】路勁(1098)料半年虧損擴大至最多21億元
18/08/2025 16:46 同程旅行第二季經調整溢利淨額升18%至7.75億元人幣
18/08/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒８６億元，買國壽沽盈富基金
18/08/2025 08:43 【大行炒Ｄ乜】高盛、富瑞升宏橋目標逾五成，星展上調長實目標價
18/08/2025 16:43 《財資快訊》美電軟報７﹒８２２９，一個月拆息較上日升６０基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/08/2025 01:41
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|生財有道18/08/2025
高息定存 | PAObank上調12個月港元定存年息至2.3厘
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N