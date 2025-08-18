  • 會員
異動精選 |渣打涉恐融資風波，金斯瑞虧損收窄，特步績后急升

18/08/2025

異動精選 |渣打涉恐融資風波，金斯瑞虧損收窄，特步績后急升

 

異動精選 |渣打涉恐融資風波，金斯瑞虧損收窄，特步績后急升

 

【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺

異動股

異動股

00917

趣致集團

92.250

異動股

00515

中華銀科技

0.710

異動股

02587

健康之路

9.950

  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 44,928.30
    -17.82 (-0.040%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,445.27
    -4.53 (-0.070%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 21,593.79
    -29.18 (-0.135%)
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升57.743
變動率︰+0.957%
較港股︰-0.01%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌5.864
變動率︰-1.121%
較港股︰-0.27%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.372
變動率︰-1.187%
較港股︰-0.41%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌90.074
變動率︰-3.112%
較港股︰+0.25%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.335
變動率︰+17.337%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升32.360
變動率︰+3.025%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升25.360
變動率︰+2.052%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌10.955
變動率︰-4.240%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升9.975
變動率︰+4.123%
M
Macy's
按盤價(USD)︰升13.280
變動率︰+3.669%
UNH
聯合健康
按盤價(USD)︰升313.451
變動率︰+3.106%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰跌23.691
變動率︰-3.538%
  • 00917 趣致集團
  • 92.250
  • 00515 中華銀科技
  • 0.710
  • 02587 健康之路
  • 9.950
  • 08547 PACIFIC LEGEND
  • 0.630
  • 02522 一脈陽光
  • 23.300
  • 09985 衛龍美味
  • 13.200
  • 目標︰$18.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.580
  • 目標︰$1.80
  • 00636 KLN
  • 8.690
  • 目標︰$9.30
  • 01478 丘鈦科技
  • 15.350
  • 目標︰$16.00
  • 01979 天寶集團
  • 2.020
  • 目標︰--
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.820
  • 00005 滙豐控股
  • 98.450
  • 00700 騰訊控股
  • 587.000
  • 00388 香港交易所
  • 439.600
  • 00746 理文化工
  • 5.370
  • 目標︰--
  • 00853 微創醫療
  • 14.050
  • 目標︰--
  • 01775 精英匯集團
  • 0.415
  • 目標︰--
18/08/2025 16:45  《盤後部署》恒指偏軟惟成交仍高企，金山雲業績未公布股價先炒上

18/08/2025 16:43  中生製藥中期純利升12.3%至33.9億人幣，息增至5港仙

18/08/2025 13:51  德勤倡港股交易時段延至下午6時，放寬新投資移民計劃投資範圍

18/08/2025 17:09  【企業盈警】路勁(1098)料半年虧損擴大至最多21億元

18/08/2025 16:46  同程旅行第二季經調整溢利淨額升18%至7.75億元人幣

18/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒８６億元，買國壽沽盈富基金

18/08/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】高盛、富瑞升宏橋目標逾五成，星展上調長實目標價

18/08/2025 16:43  《財資快訊》美電軟報７﹒８２２９，一個月拆息較上日升６０基點

高息定存 | PAObank上調12個月港元定存年息至2.3厘新文章
神州經脈 | 滬指上三千七創十年高，北京消費跌幅擴，王毅訪印度新文章
內地本月舉辦多個人形機械人大會，相關概念股強勢可以點部署？新文章
影視娛樂

李連杰入院接受手術，頸部留深長疤痕引發關注 向太陳嵐代好友報平安
騙局大拆解

騙徒盜用「香港駕駛學院」頭像及圖片 建立仿真度極高的假Facebook專頁！以限時優惠吸引受害人轉賬至假戶口
陶冬天下．陶冬

美俄峰會無協議但意義重大
夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

Peep x HER 展覽「她的士多」：記憶可以由別人的故事拼湊而成
先行入手．Onki Chan

G-Dragon 無性別穿搭風格：女鞋男穿、小雛菊飾品！盤點GD愛牌同款單品
ChatENT．月巴氏

看劉俊謙，看盛唐衰亡二三事
腸癌 │ 51歲單親好爸爸抗癌2年生活拮据，分享千萬彩票無私計劃感動網民
香港學生輔助會寶達幼兒園「中華美德在寶達」嘉年華
美白精華比拼 │ 日本雜誌評測6款獲A級、袪斑力第一，只售$50
高息定存 | PAObank上調12個月港元定存年息至2.3厘
美俄峰會無協議但意義重大

17/08/2025 14:03

大國博弈

定期存款 | 東莞銀行香港子行推10厘港元定存吸客

13/08/2025 12:50

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

