德勤倡港股交易時段延至下午6時，放寬新投資移民計劃投資範圍

18/08/2025

　　新一份《施政報告》將於下月公布，德勤建議採取針對性措施進一步強化香港金融服務業，包括建議分階段延長港股交易時段，首先將港股每日收市時間延長至下午6時；研究擴大港股通的投資者基礎；以及短期減免「港幣－人民幣雙櫃台模式」下人民幣櫃台的交易印花稅等。

 

倡設「出海企業信貸風險分擔基金」及「企業出海服務辦公室」

 

　　德勤就《施政報告》提出涵蓋三大範疇的一系列建議，包括促進資本及金融市場發展、加快北部都會區建設，以及完善創新科技生態圈。德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，為吸引更多新經濟公司來港上市，建議拓闊「創新產業」所規定的範圍、放寬「同股不同權」公司特權投票比例限制，以及調整第二上市門檻。此外，德勤亦建議擴大「科技企業專線」下保密申請的適用範圍，並推出全新的「海外公司上市專線」，以吸引及支援已在海外上市的內地及國際企業來港掛牌。

 

　　德勤中國香港政府及公共服務行業主管合夥人胡家威表示，在政府全力推動總部經濟下，去年母公司在海外及內地的駐港公司數目創下新高，達到9960間。為加強助力企業「走出去」，德勤建議成立「出海企業信貸風險分擔基金」以及「企業出海服務辦公室」，並推出專用商務簽證，以便利跨境商務活動。

 

倡放寬新投資移民計劃投資範圍，爭取設「投資移民通」

 

　　德勤中國香港稅務與商務諮詢主管合夥人劉明揚指出，香港辦公室及私人信託客戶的資產管理規模超逾2萬億港元，反映家辦已成為本地經濟的策略性增長引擎。政府可進一步釋放此行業潛力，包括完善慈善生態圈，以及放寬新資本投資者入境計劃（CIES）的投資範圍，容許投資數字資產並放寬物業交易價格限制。此外，亦可參考「跨境理財通」的閉環資金管理模式，與內地政府爭取設立「投資移民通」投資通道，以進一步拓展跨境投資。

 

　　劉明揚建議，將CIES下單一住宅物業的成交價門檻，由5000萬港元降至3000萬港元，並將房地產投資可獲計算入投資額的總投資上限，由1000萬港元提升至1500萬港元。另外，他希望可容許投資數字資產，前提是須在香港證監會發牌的數字資產交易平台上交易。

 

建議擴大監管低空經濟沙盒範圍

 

（資料圖片）

 

　　德勤中國戰略與經濟諮詢合夥人江偉軒表示，德勤支持政府持續加快北部都會區的發展，例如採用突破傳統公私營合作框架的創新的土地開發及融資模式，並已取得令人鼓舞的進展。

 

　　另外，低空經濟為智慧城市發展開拓新領域。德勤建議擴大監管沙盒範圍，涵蓋載客電動垂直起降飛行器（eVTOL）、自動化城市巡檢系統及人工智能空中交通管理等先進應用，進一步探索城市交通的新可能。基建方面，可推動垂直起降場及充電設施建設，並建立低空智能網絡，實現多模式交通的無縫銜接。此外，將低空基建融入城市規劃，當中包括北部都會區等重點發展地區，將有助擴展低空經濟營運規模，推動香港智慧城市願景落地。

 

中央擬對A股企業來港上市增設最低市值門檻

 

　　另外，針對市場傳聞中央擬對A股企業來港上市增設最低市值200億元的門檻，歐振興表示，目前申請來港上市的A股公司市值普遍較高，鮮有僅達現行100億元市值門檻的「邊緣」公司。因此，他認為即使新門檻提升至200億元，對A股企業來港上市的影響不大。

 

撰文：經濟通採訪組

 

