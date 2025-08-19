美股 | 美烏總統白宮會談，鮑威爾講話在即，美股表現反覆

美國總統特朗普接見烏克蘭總統澤連斯基，且投資者正密切留意本周一系列重磅零售商業績，以及聯儲局主席鮑威爾在傑克遜霍爾年度央行研討會上的講話。美股周一（18日）表現反覆，三大指數在上周錄得升幅後呈好淡爭持格局。

道指收市跌34.30點，或0.08%，報44911.82點；標普500指數跌0.65點，或0.01%，報6449.15點；納指升6.8點，或0.03%，報21629.77點。

投資者觀望情緒濃厚。科技股巨企Meta(US.META)及微軟(US.MSFT)分別下跌2.3%及0.6%，拖累大市表現。在缺乏重大催化劑的情況下，市場正等待更多基本面消息評估方向。

重磅股方面，特斯拉(US.TSLA)升1.4%，蘋果(US.AAPL)及谷歌(US.GOOG)均跌0.3%，英偉達(US.NVDA)升0.9%。

本周家得寶(US.HD)、勞氏(US.LOW)、沃爾瑪(US.WMT)及Target(US.TGT)等大型零售商將陸續公布業績，市場視之為美國消費者購買力的重要指標。在通脹壓力及就業增長放緩背景下，消費股表現將為下半年經濟前景提供重要線索。

另外，市場對聯儲局9月減息的預期機率高達85%。投資者期望從鮑威爾在傑克遜霍爾的年度講話中，獲得更明確的貨幣政策路向。

與此同時，市場亦關注美歐領袖會談進展。多國歐洲領導人抵達白宮，與美國總統特朗普就烏克蘭危機進行多邊磋商。烏克蘭總統澤連斯基表態，願透過外交途徑解決俄烏衝突，並提出舉行三方會談的建議。

美匯指數交投於98附近，全日維持震盪上落，高低波幅介乎97.77至98.18，日內報98.1，升約0.2%。市場觀望聯邦儲備局貨幣政策前景，交投氣氛趨審慎。美元兌日圓日內波幅介乎147.1至147.98，全日升約0.4%，報147.85。歐元兌美元於1.165至1.171區間上落，日內報1.1668，跌約0.3%。

金價尾盤反覆向下

現貨黃金與紐約期金日內一度反彈。現貨黃金盤中最高升至每盎司3358美元，尾盤反覆向下，報3333美元，單日跌約0.08%。紐約期金報每3377美元，日內跌約0.16%。

國際原油市場走勢向上。紐約期油在每桶62.68美元，升約1.1%；布蘭特期油報約66.59美元，升約1.1%。全球市場受美俄峰會及俄烏局勢、主要石油消費國需求及美元走勢影響，投資者普遍持謹慎觀望態度。

撰文：經濟通國金組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇