港股 | 午市前瞻 | 港股靜待業績築支持位 中生製藥創新業務收成期不遠

外圍氣氛觀望議息結果及俄烏停火談判進展，隔晚ADR造價表現個別發展，恒生今早輕微高開64點後，半日表現好淡爭持，指數半日反覆報25224，升48點或0.2%，主板成交近1359億元。恒生中國企業指數報9045，升11點或0.1%。恒生科技指數報5584，升5點或不足0.1%。

阮子曦：資金轉審慎但未見流走，恒指不穿50天線仍安心

港股業績期間市場轉趨審慎，昨日港股先升後回倒跌後，今日即將迎來多隻重磅業績，包括小米(01810)、小鵬(09868)、泡泡瑪特(09992)及藥明生物(02269)等，恒指上半日僅窄幅上落。華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，港股目前的確有待業績喜訊推動，早前升至25700水平也不算突破，而且技術分析上恒指7月底及本月中都曾經嘗試突破該位不果，市場目前會戒心雙頂形成，故會維持審慎。

不過以資金面而言，阮子曦認為資金未算大幅流走，板塊輪動仍然持續，雖然個別股份下行風險提升，如配股等，但資金未大幅流走下，認為現時大市屬消化利好、獲利回吐狀態，只要恒指不跌穿50天線，認為仍屬大漲小回格局。

日前北水淨流入創單日新高，但主力掃貨都為指數ETF，阮子曦認為北水主力買ETF因ETF的升幅獲利已經不小，而北水亦有自己鍾情炒作的愛股，在策略上買ETF的確比炒個股保守，但保守不等如看淡，認為北水對港股後市維持樂觀。

中生製藥績佳惟解讀差，等業績期後再考慮低撈

中生製藥(01177)公布截至6月底中期純利按年增12%至33.89億人民幣，持續經營業務收入按年增近11%至175.75億人民幣；派中期息5港仙，按年大增逾66%。然而績後中生製藥股價受壓，半日急跌約6%成最差表現藍籌。

細查業績之內，市場最有期望的創新產品收入按年增加27%至78億人民幣，但盈利很大一部分並非來自創新產品，而是來自持股的科興帶來的股息收入約13.53億人民幣。阮子曦分析認為中生製藥盈利和收入算是符合預期，但因為對創新產品有所期待，結果創新業務並未成為強勁增長引擎，加上股價累積較大升幅，便令市場有較差解讀。

阮子曦又提到，近期不少藥股累積龐大升幅後即宣布配股，今日更有歌禮(01672)績後馬上配股，難免也削弱市場對中生製藥的短期股價信心。不過他認為，中生製藥業績不差，中長線維持看好，只是今日市場反應平平，會先行觀察表現。至於是否趁低加倉，他指業績期內仍有很多股份值博，要再吼中生製藥不如索性待業績期後股價喘定，才再作中線部署。同時他提醒，參考中生製藥佳績捱沽表現，另一藍籌藥股石藥(01093)也即將公布業績，是否要績前避險就應投資者自行考慮。

中生製藥股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

