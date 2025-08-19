  • 會員
許正宇︰飲用水招標絕不只看價錢，將主持跨局專責小組審視制度

19/08/2025

許正宇︰飲用水招標絕不只看價錢，將主持跨局專責小組審視制度

 

　　政府物流服務署因供應商「鑫鼎鑫商貿有限公司」涉嫌造假水質檢測認證並提供冒牌樽裝飲用水，已根據合約條款於周一(18日)終止其5294萬元飲用水供應合約。被問及有否官員需要問責，以及是否因為價錢批出合約，財經事務及庫務局局長許正宇今日出席活動後表示，當局發現問題後即時採取三方面行動，強調招標價錢「絕對不是唯一、也不是第一標準」，而是綜合考慮技術等要求。

 

將主持跨局專責小組審視採購制度，料三個月內交報告

 

　　許正宇指出，當局已採取三項行動應對事件：一是由審計署以獨立角色檢視事件，二是由他主持的跨局專責小組本周內召開會議，聯同公務員事務局、商務及經濟發展局、發展局及律政司代表，全面審視採購制度，包括合約管理和後續監管，預計三個月內提交初步建議報告，三是物流署負責善後並與執法部門緊密配合調查。他強調，當局「主動出擊」，目標是「表裏兼顧、標本兼治」，找出制度疏漏並優化招標及採購流程。

 

承認採購制度有不足，未正面回應有否官員需問責

 

　　許正宇承認今次事件暴露採購制度問題與不足，但未有正面回應是否有官員需問責，僅表示需從制度層面改善。他澄清，物流署付款期為供應服務後30日，相信尚未向鑫鼎鑫支付任何款項，目前正跟進善後工作。

 

　　對於新界區政府部門的飲用水供應，許正宇表示，已直接聯繫相關供應商及製造商，確認其合作關係，並完成獨立檢測，證實水質符合飲用標準。

 

撰文：經濟通採訪組

