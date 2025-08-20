  • 會員
盤前攻略 | 英偉達下挫道指破頂後平收 夜期黑期齊跌勢拖累恒指

20/08/2025

　　市場觀望聯儲局主席鮑威爾本周稍後於傑克森霍爾(Jackson Hole)全球央行年會上的演說內容，美國7月份新屋動工按月增加5.2%，至以年率計142.8萬間，創5個月新高，並遠多過預期的129.7萬間，美股周二個別發展，大型科技股捱沽，道指破頂後反覆靠穩，收升10點，報44922點；標指跌0.59%，報6411點；納指挫1.46%，報21314點。

 

盤前攻略 | 英偉達下挫道指破頂後平收 夜期黑期齊跌勢拖累恒指

（互聯網圖片）

 

　　重磅科企普遍受壓，英偉達據報正在為中國開發一款新型AI晶片B30A，功能較目前獲准在中國銷售的H20更強大，股價收市急挫3.5%，為跌幅最大道指成份股。據報Meta考慮全面縮減人工智能(AI)部門的規模，該股跌2.07%。特斯拉在內地推新車，股價反覆回吐1.8%。

 

　　反映中國概念股表現的金龍指數回吐0.9%。阿里巴巴跌1.16%，報119.99美元；京東跌1.67%，報31.24美元；百度跌1.18%，報89.07美元；理想跌0.96%，報23.82美元；小鵬升4.22%，報20.74美元；蔚來升4.11%，報5.07美元；嗶哩嗶哩跌1.11%，報25.07美元。

 

夜期低水過百點，ADR普遍走低

 

　　恒指夜期跌143點，報24977，低水146點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股低0.78%，折合119.9港元；長和(00001)ADR較港股低0.82%，折合51.1港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.65%，折合588.7港元；小米(01810)ADR較港股低0.29%，折合52.2港元；港交所(00388)ADR較港股高0.31%，折合435.1港元；滙控(00005)ADR較港股高0.52%，折合99.6港元。


　　
貼價牛證過千張，隨時成屠牛亡魂

 

　　 參考最新牛熊證街貨分布圖，好淡雙方皆比前一日增加數百張。熊證重貨區位於25500至25599區間，比之前一日下移300點，總數有916張對應期指，該區亦是最多新增區，當中有663張屬於新增，顯示淡友有信心大市繼續下調。牛證方面，雖然總數亦有增加，但重貨區與淡友一樣下移300點，目前牛證重貨區在24700至24799區間，該區同樣是最多新增區，總數1605張之中有604張為新增，顯示好友看好大市在24800有較大支持。不過在較貼價的25000至25099區間仍有1333張，該區距離恒指昨日收市價最多只有約123點，很大機會成為今日屠牛亡魂。

 

　　 有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌148點，報24990，低水132點，預料恒指低開約一百點左右，繼續維持反覆偏軟走勢。昨日收市後有多隻股份公布中期業績，包括小米(01810)、舜宇光學(02382)、小鵬汽車(09868)和泡泡瑪特(09992)等重磅股或市場焦點股。上述股份整體中期業績表現不俗，巧合的是，這些股份在業績公布前不是接連下跌，就是橫行，且看利好的業績能否帶動股價回升。

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

