車股｜小鵬中期虧損收窄下半年業務有何因素留意？
20/08/2025
嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=LIXKEaD_sis
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
20/08/2025
嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=LIXKEaD_sis
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
更多財經熱話
2025-08-20
2025-08-20
2025-08-20
2025-08-20
2025-08-20
2025-08-20
2025-08-20
2025-08-20
2025-08-20
延伸閱讀
20/08/2025 17:12 《盤後部署》港股觀望料受業績氣氛波動，B站持續扭虧績前值博
20/08/2025 17:36 港交所陳翊庭:目前正在排隊申請IPO企業接近230家
20/08/2025 17:14 百度(9888)第二季經調整盈利跌35%勝預期，收入跌4%
20/08/2025 17:41 恒地(12)中期純利跌8.4%至29.1億元，派息50仙
20/08/2025 12:01 港交所(388)中期純利升39%至85.2億元，息增至6元
20/08/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流出近１４７億元，買騰訊沽盈富基金
20/08/2025 08:50 【大行炒Ｄ乜】摩通升港交所至超配料見啡底，多行削小米目標
20/08/2025 16:26 《財資快訊》美電升報７﹒８１１２，一周拆息較上日飆至２﹒８％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/08/2025 20:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話20/08/2025
港交所陳翊庭：目前正在排隊申請IPO企業接近230家
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N