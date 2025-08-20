泡瑪倒升破頂，美洲收入暴增，海外收入佔比增至四成

泡泡瑪特(09992)現升4.7%，報294元；曾升逾5%高見295元創歷史新高；成交654.95萬股，成交金額18.37億元。

泡泡瑪特公布，截至2025年6月30日止中期純利45.74億人民幣，按年升3.96倍；每股基本盈利344.17分人民幣；經調整純利47.1億元，按年升3.63倍；毛利率70.3%，按年升6.3個百分點；收入138.76億元，按年升2倍。





公司稱，期內共有13個藝術家IP收入過億，當中LABUBU所屬THE MONSTERS家族收入48.1億元，按年升6.68倍。

以地區劃分收入，中國地區入按年增長1.35倍至82.83億元人民幣，續為公司最大收入來源，但佔比由77.2%降至59.7%；亞太區收入增2.6倍至28.51億元；美洲區收入增11.4倍至22.65億元；歐洲和其他地區增7.3倍至4.78億元。海外業務收入佔比合計由22.8%增至40.3%。

