  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯

泡瑪倒升破頂，美洲收入暴增，海外收入佔比增至四成

20/08/2025

泡瑪倒升破頂，美洲收入暴增，海外收入佔比增至四成

 

　　泡泡瑪特(09992)現升4.7%，報294元；曾升逾5%高見295元創歷史新高；成交654.95萬股，成交金額18.37億元。

 

　　泡泡瑪特公布，截至2025年6月30日止中期純利45.74億人民幣，按年升3.96倍；每股基本盈利344.17分人民幣；經調整純利47.1億元，按年升3.63倍；毛利率70.3%，按年升6.3個百分點；收入138.76億元，按年升2倍。


　
　　公司稱，期內共有13個藝術家IP收入過億，當中LABUBU所屬THE MONSTERS家族收入48.1億元，按年升6.68倍。

 

　　以地區劃分收入，中國地區入按年增長1.35倍至82.83億元人民幣，續為公司最大收入來源，但佔比由77.2%降至59.7%；亞太區收入增2.6倍至28.51億元；美洲區收入增11.4倍至22.65億元；歐洲和其他地區增7.3倍至4.78億元。海外業務收入佔比合計由22.8%增至40.3%。

 

撰文：經濟通市場組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02231

景業名邦集團

0.280

異動股

02882

金至尊集團

1.020

異動股

03893

易緯集團

0.208

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02231 景業名邦集團
  • 0.280
  • 02882 金至尊集團
  • 1.020
  • 03893 易緯集團
  • 0.208
  • 09863 零跑汽車
  • 73.500
  • 02382 舜宇光學科技
  • 82.250
股份推介
  • 00288 萬洲國際
  • 8.280
  • 目標︰$9.00
  • 01368 特步國際
  • 6.440
  • 目標︰--
  • 09985 衛龍美味
  • 13.010
  • 目標︰$18.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.630
  • 目標︰$1.80
  • 00636 KLN
  • 9.310
  • 目標︰$9.30
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 441.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 117.500
  • 03690 美團－Ｗ
  • 120.800
  • 00700 騰訊控股
  • 590.500
  • 02628 中國人壽
  • 24.620
報章貼士
  • 00175 吉利汽車
  • 20.060
  • 目標︰$23.50
  • 02628 中國人壽
  • 24.620
  • 目標︰$28.00
  • 00780 同程旅行
  • 21.420
  • 目標︰$23.00
熱炒概念股
即時重點新聞

20/08/2025 17:12  《盤後部署》港股觀望料受業績氣氛波動，B站持續扭虧績前值博

20/08/2025 17:36  港交所陳翊庭:目前正在排隊申請IPO企業接近230家

20/08/2025 17:14  百度(9888)第二季經調整盈利跌35%勝預期，收入跌4%

20/08/2025 17:41  恒地(12)中期純利跌8.4%至29.1億元，派息50仙

20/08/2025 12:01  港交所(388)中期純利升39%至85.2億元，息增至6元

20/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出近１４７億元，買騰訊沽盈富基金

20/08/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】摩通升港交所至超配料見啡底，多行削小米目標

20/08/2025 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒８１１２，一周拆息較上日飆至２﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指再創十年高，8月LPR不變，九三閱兵70分鐘新文章
人氣文章

新聞>市場動向

【 Mox 外匯限時優惠】高達6%高息活存年利率＋零手續費美元兌換，存錢不再只是存！新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港交所 | 季績勝預期兼增派息，獲大行祝福股價造好可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！
人氣文章

一本萬利．林本利

收息股首選中電，坊間「熱門三股」敬而遠之（有片）
人氣文章

騙局大拆解

警方兩星期接獲近90宗WhatsApp帳戶騎劫騙案 總損失金額超過400萬港元！騙徒假冒WhatsApp官方發出的短訊 一不留神就中伏！
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

情場玩家的愛情觀：抱著哪種心態、手法遊戲人間？
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

日本限定手信清單！Le Labo京都金木犀香水到Suica企鵝潔面皂，把旅行的回憶通通帶回家！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

從萬人迷變成追著孩子跑的狼狽母親？決定當媽之前，請先認清自己的意向
健康好人生 Health Channel
人氣文章
肝癌｜亞視前高層盛品儒逝世，終年48歲，6月確診肝癌，生前暴瘦近照曝光新文章
人氣文章
名人健康丨78歲李家鼎身形消瘦暴跌20磅，自爆患病需輸血
人氣文章
血管健康 │ 血管老化與中風、心肌梗塞風險，名醫推介的保養血管3招，睡前按1穴位可回春30年新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/08/2025 20:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事20/08/2025
神州經脈 | 滬指再創十年高，8月LPR不變，九三閱兵70分鐘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中東新隱憂：黎巴嫩解除真主黨武裝的挑戰

20/08/2025 18:31

大國博弈

穩定幣，搵？定弊？

20/08/2025 10:05

貨幣攻略

關稅戰 | 美國財長貝森特：對中國關稅現狀非常滿意，沒壞就別...

20/08/2025 09:12

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處