異動精選 |小米績優難敵大市，泡泡瑪特受惠美洲收入暴增創新高

20/08/2025

異動精選 |小米績優難敵大市，泡泡瑪特受惠美洲收入暴增創新高

 

異動精選 |小米績優難敵大市，泡泡瑪特受惠美洲收入暴增創新高

 

相關資料 - 

異動股

異動股

02231

景業名邦集團

0.280

異動股

02882

金至尊集團

1.020

異動股

03893

易緯集團

0.208

緊貼市況
異動股
  • 02231 景業名邦集團
  • 0.280
  • 02882 金至尊集團
  • 1.020
  • 03893 易緯集團
  • 0.208
  • 09863 零跑汽車
  • 73.500
  • 02382 舜宇光學科技
  • 82.250
股份推介
  • 00288 萬洲國際
  • 8.280
  • 目標︰$9.00
  • 01368 特步國際
  • 6.440
  • 目標︰--
  • 09985 衛龍美味
  • 13.010
  • 目標︰$18.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.630
  • 目標︰$1.80
  • 00636 KLN
  • 9.310
  • 目標︰$9.30
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 441.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 117.500
  • 03690 美團－Ｗ
  • 120.800
  • 00700 騰訊控股
  • 590.500
  • 02628 中國人壽
  • 24.620
報章貼士
  • 00175 吉利汽車
  • 20.060
  • 目標︰$23.50
  • 02628 中國人壽
  • 24.620
  • 目標︰$28.00
  • 00780 同程旅行
  • 21.420
  • 目標︰$23.00
熱炒概念股
即時重點新聞

20/08/2025 17:12  《盤後部署》港股觀望料受業績氣氛波動，B站持續扭虧績前值博

20/08/2025 17:36  港交所陳翊庭:目前正在排隊申請IPO企業接近230家

20/08/2025 17:14  百度(9888)第二季經調整盈利跌35%勝預期，收入跌4%

20/08/2025 17:41  恒地(12)中期純利跌8.4%至29.1億元，派息50仙

20/08/2025 12:01  港交所(388)中期純利升39%至85.2億元，息增至6元

20/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出近１４７億元，買騰訊沽盈富基金

20/08/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】摩通升港交所至超配料見啡底，多行削小米目標

20/08/2025 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒８１１２，一周拆息較上日飆至２﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港交所陳翊庭：目前正在排隊申請IPO企業接近230家新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指再創十年高，8月LPR不變，九三閱兵70分鐘新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 三大發鈔行上調定存年息，渣打12個月1.9厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

日本央行需要追趕形勢
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜工黨上場後逾5萬人經英倫海峽偷渡！「脫歐」反而推高了難民數字？
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

RWA代幣化驅動香港智慧城市新階段：促進資產流動性、透明度與包容性發展
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

聲音藝術的殿堂！高級音響展後記：看國際巨頭工藝、香港本土音響品牌背後的故事
人氣文章

電影寓言．朱相楠

讀名導賈樟柯《電影，我略知一二》：比純理論更通透的電影學習筆記
人氣文章

Beauty

新一代的暗瘡殺手是它？The Ordinary 新品 Sulfur 10%： 以硫抗痘，是看不見的暗瘡貼？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
腳趾變化是健康信號？解讀第4、5腳趾的警示與腰部關係
人氣文章
眼霜大比拼 │ 消委會與日本雜誌推薦21款，抗皺保濕力強，最平$39新文章
人氣文章
肝病先兆 │ 記憶力下降與肝臟健康的關聯，醫生提醒出現三種情形要及時就醫新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/08/2025 20:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
人氣文章財經熱話20/08/2025
港交所陳翊庭：目前正在排隊申請IPO企業接近230家
獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

