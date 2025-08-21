  • 會員
友邦 | 中期新業務價值創新高惟盈利倒退，縱增派息股價仍偏軟未屆吸納時？

21/08/2025

　　友邦保險(01299)公布業績，上半年盈利按年跌約23%至25.3億美元，新業務價值則升14%至28.38億美元創新高，中期股息亦增10%至每股49港仙，但今早(21日)股價低開1%後，最多曾跌逾2%，半日收市仍偏軟。友邦業績未見驚喜，而現價比一星期前77.5元高位只回調了半成，看來還未到吸納時候。

 

友邦中期新業務價值創新高惟盈利倒退，縱增派息股價仍偏軟未屆吸納時？

（AP圖片）

 

中期純利按年跌23.5%派息增10%　新業務價值升14%

 

　　友邦保險公布截至2025年6月底止中期業績，期內新業務價值按年上升14%至28.38億美元；年化新保費增長8%至49.42億美元，新業務價值利潤率增加3.4個百分點至57.7%。期內純利按年跌23.5%至25.34億美元；每股基本盈利為23.83美仙，按年跌20%；派中期股息每股49港仙，按年增10%。


　　期內總加權保費收入239.36億美元，按年升13%，新業務價值主要增長引擎香港、東盟及印度均實現超過20%的增長，期內中國業務按審慎的基準，新業務價值下跌4%至7.4億美元；香港業務則錄得24%的新業務價值增長，達10.6億美元，其中本地客戶及內地訪客的新業務銷售在上半年均錄得強勁雙位數字的新業務價值增長。泰國業務錄得35%的新業務價值增長，達5.2億美元，而馬來西亞及新加坡的新業務價值則分別下跌3%及上升16%。

 

友邦：18個市場有13個錄新業務價值增長　代理新業務價值增17%

 

　　友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示，集團的新業務價值錄得14%增長，在18個市場中，有13個錄得增長。最優秀代理是公司分銷平台之核心，代理新業務價值增長17%。此乃由於公司代理日益受惠於生成式人工智能的轉型力量及在科技上積累的投資，促使活躍代理人數增加及生產力提升所驅動。

 

　　另集團表示，杜嘉祺將於10月起擔任公司獨立非執行主席，接替退任的謝仕榮，期望受益於他在金融服務領域的豐富經驗，帶領公司向前。

 

林家亨：業績除新業務外乏善足陳　股價料回至約70元

 

友邦中期新業務價值創新高惟盈利倒退，縱增派息股價仍偏軟未屆吸納時？

（林家亨）

 

　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，友邦今次業績除了新業務外，其他都乏善足陳，整體盈利也跌了23%，如此大公司盈利突然跌23%，多多少少都會令一些基金經理或散戶震驚，今日必然有沽壓，預期有機會回至保歷加通道底線約70元，而它於一星期前已升穿保歷加通道頂線77元，相信回吐10%至約70元大致是未來股價目標趨向。

 

　　林家亨又指，相信所有保險公司包括保誠(02378)全都集中力量於新業務發展，如果連新業務價值也沒上升，相信人人都會拋售，故新業務發展是必需的，唯有要保持舊有客戶不要流失，但今次友邦盈利跌了足足23%，可能反映其之前既有資產不單止沒增值，還出現減值，或者意味舊有業務有所退卻，都令投資者有些擔憂。另外，公司賺錢及派息是唇齒相依，若賺少了錢，將來不可能一直增派息，必須有很好的盈利增長才可維持派息，而友邦今次將派息增至49仙有些特殊，但相信很多人都知必須有持久性的盈利增長才可支持持久派息。

 

　　友邦半日跌0.41%收報73.8元，連跌5日，累積跌幅4.03%，成交9.6億元。其他保險股表現各異，保誠升1.54%報105.4元，宏利(00945)跌0.26%報235元。

 

友邦中期新業務價值創新高惟盈利倒退，縱增派息股價仍偏軟未屆吸納時？

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

 

另外，香港股票分析師協會理事溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評友邦及大市，立即重溫

 

 

大行報告 | 績後多行升港交所目標，麥格理升百度目標三成
友邦保險(01299) 料7月及8月香港業務勢頭保持強勁
友邦保險中期新業務價值升14%，純利跌24%，派中期息49仙

 

