港股 | 午市前瞻 | 港股借勢A股喘穩 百度蘿蔔快跑難補轉型廣告收入跌

美股借零售及消費股業績欠佳回吐，港股輕微高開後早市持續窄幅上落，主要股份表現普遍方向不大，恒生指數半日報25140，跌24點或不足0.1%，主板成交近1242億元，南下資金遁港股通呈淨流入50億元。恒生中國企業指數報8984，跌29點或0.3%。恒生科技指數報5513，跌28點或0.5%。

(官網圖片)

麥嘉嘉：料恒指繼續整固，支持位在24800點

昨日恒指收復二萬五關後，今日早盤仍守穩。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，短線恒指將持續在25000點附近整固。資金方面，資金維持「炒股不炒市」的局面，大市成交雖然活躍，但今天科技藍籌股表現偏弱，反而是金融、地產板塊相對有支持。另外，內地居民存款加速入市，致使A股走強，也支持了港股能在高位繼續整固。麥嘉嘉提到，留意到內地A股的兩融餘額持續攀升，突破2.1萬億人民幣，刷新三年內高點記錄，反映內地投資者的風險偏好正在提升，這對A股和港股的投資氣氛都是利好因素。

滬指昨日再創十年高，滬深兩市成交額連續6個交易日超過2萬億元人民幣。有觀點認為，A股強勢吸引了大量資金流入A股，間接導致港股觀望情緒升溫。麥嘉嘉則認為，客觀上，這的確會導致部分資金分流到A股，但本輪A股上漲行情主要是由內地居民存款入市，疊加政策預期升溫帶動。暫時來看，港股的估值仍具有一定吸引力，面臨的分流壓力不算大。

短線來看，恒指將繼續整固，支持位在4月以來的上升通道底部24800點，上望前頂25500點。

百度AI轉型衝擊廣告業務表現

百度(09888)公布，截至2025年6月30日止第二季歸屬百度的淨利潤（非公認會計準則），按年跌35%至47.95億元人民幣，好於預期。期內純利73.22億元人民幣，按年升33%；每股美國存託股基本收益20.9元人民幣。

第二季總收入327.13億元人民幣，按年跌4%，符預期。核心收入263億元人民幣，按年減少2%，其中在線營銷收入162億元人民幣，按年減少15%，非在線營銷收入100億元人民幣，按年增長34%，主要受智能雲業務增長所帶動。公司提到，受AI驅動，涵蓋智能雲在內的AI新業務收入增長強勁首次超過100億元人民幣。

早盤百度股價受壓，麥嘉嘉表示，市場對其廣告業務表現比較失望，廣告業務受到生成式人工智能（Gen-AI）的打擊。但另一邊廂，AI的變現仍需要時間，預計要等到第四季度才能看到改善。

百度業績顯示，核心的在線營銷收入為162億人民幣，同比銳減15%，成為拖累整體營收的主要因素，公司管理層將此歸咎於「對百度搜索的AI轉型加劇」，反映出搜索業務的AI轉型正對短期變現能力構成挑戰。

百度首席財務官何海建表示，由於人工智能搜索的商業化仍處於非常早期階段且尚未成規模，公司的收入和利潤率在短期內面臨巨大的壓力，第三季度預計將尤為富有挑戰。

蘿蔔快跑難補廣告缺口，投資者勿沾手

另一方面，麥嘉嘉提到，百度的業績也有亮點，例如智能駕駛業務，旗下的「蘿蔔快跑」訂單量依然強勁，按年增長超過148%。而且在今年7月，百度分別與Uber以及Lyft建立了戰略合作關係。智能駕駛業務的強勁表現，在一定程度上抵消了前面提到的廣告業務疲弱的影響。

麥嘉嘉直言，整體來看，對百度的評級比較中性，暫不建議投資者買入。預期短線股價可能會因為市場對其廣告業務增速放緩的擔憂而承壓，而「蘿蔔快跑」的盈利表現又暫時未必能完全彌補因AI競爭加劇導致廣告業務疲弱的影響。股價短線支持位在82元附近。

麥嘉嘉進一步指出，可能要等到AI收益實際反映在業績上時，才能推動股價造好。目前來看，雖然有部分市場觀點認為百度的業績正在慢慢復甦，但她認為，在廣告行業生態環境因AI發生變化的背景下，百度的毛利率仍會面臨一定的挑戰，因此市場的關注點應放在蘿蔔快跑身上，關注其能否保持快速擴張的態勢，加快商業化變現的速度，從而改善百度的整體業績表現。

百度股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組



其他百度相關新聞：

百度 | 次季經調整盈利跌35%收入少4%，縱獲大行力撐股價照跌未宜低撈？

大行報告 | 績後多行升港交所目標，麥格理升百度目標三成

《外資精點》高盛：百度次季業績符預期，維持買入評級

《異動股》百度曾跌逾３％失守２５０天線，現報８４﹒６５元

百度：ＡＩ轉型進程仍在初步階段，正研發下一代旗艦大模型

《異動股》百度低開近２％，次季經調整盈利跌３５％收入跌４％





【你點睇？】美烏元首白宮會談後，特朗普再與普京通電，你認為美國能否促成「普澤會」？你對俄烏實現和平有多大信心？► 立即投票