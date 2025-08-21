  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

異動精選 | 友邦新業務價值亮眼惟盈利差捱沽，內地或對穩定幣立場軟化帶挈概念股

21/08/2025

異動精選 | 友邦新業務價值亮眼惟盈利差捱沽，內地或對穩定幣立場軟化帶挈概念股

 

異動精選 | 友邦新業務價值亮眼惟盈利差捱沽，內地或對穩定幣立場軟化帶挈概念股

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08365

亦辰集團

1.430

異動股

02839

華夏Ａ５０

26.360

異動股

08511

民富國際

1.460

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08365 亦辰集團
  • 1.430
  • 02839 華夏Ａ５０
  • 26.360
  • 08511 民富國際
  • 1.460
  • 02269 藥明生物
  • 32.760
  • 02051 VALA
  • 0.530
股份推介
  • 00062 載通
  • 10.000
  • 目標︰$12.00
  • 02232 晶苑國際
  • 6.880
  • 目標︰$7.20
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 52.450
  • 目標︰--
  • 00288 萬洲國際
  • 8.300
  • 目標︰$9.00
  • 01368 特步國際
  • 6.700
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.200
  • 00700 騰訊控股
  • 601.000
  • 00981 中芯國際
  • 56.850
  • 01024 快手－Ｗ
  • 74.950
  • 00388 香港交易所
  • 448.400
報章貼士
  • 03788 中國罕王
  • 2.590
  • 目標︰--
  • 00291 華潤啤酒
  • 28.520
  • 目標︰$30.50
  • 00762 中國聯通
  • 10.440
  • 目標︰$11.50
熱炒概念股
即時重點新聞

22/08/2025 13:30  【恒指季檢】泡瑪符染藍標準惟料另有考量，順豐寧德料再等兩季

22/08/2025 12:45  《午市前瞻》美國減息風向牽動金融市場，快手可靈AI成新增長點

22/08/2025 12:23  石藥(1093)中期盈利下跌15.6%，派息14仙少逾12%

22/08/2025 12:06  恒指半日升80點報25184，李寧升近7%，中石化跌3%

22/08/2025 10:41  【特朗普新政】美官員：特朗普政府不尋求取得台積電和美光的股權

22/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７４﹒６１億元，買騰訊沽盈富基金

22/08/2025 08:55  【大行炒Ｄ乜】快手績後普遍獲升目標，摩通麥格理料泡瑪見４００

22/08/2025 11:34  《財資快訊》美電升報７﹒８１４１，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指季檢 | 泡瑪符染藍標準惟料另有考量，順豐寧德料再等兩季新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

據報本港多間中資券商上調初級銀行家薪酬，最高加幅達三成新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

無人駕駛 | 蘿蔔快跑定Robotaxi掂？ 場景適配技術成關鍵新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

天文台天氣預報：周六酷熱達35°C，周日轉差，下周狂風驟雨雷暴
人氣文章

手機情報站．徐帥

vivo Vision探索版正式發布，全球最輕MR頭顯現場直擊
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

寵物讀心術有幾玄？搵笨或準確感應？寵物心事與失貓尋回的迷思
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

Threads大熱DIY「暴食後悔水」！椰子水消水腫兼保濕，是控熱量恩物？
人氣文章

Art & Living

東華三院聯乘康樂及文化事務署 細說南音傳奇蛻變
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

G-Dragon愛牌Pomellato入門級珠寶推薦！從金鏈到寶石戒指，配搭出GD街頭風格
健康好人生 Health Channel
人氣文章
腦中風 │ 27歲女主播突發腦出血離世，醫生解析出血性腦中風4大症狀
人氣文章
中醫八字解讀過敏性鼻炎：上熱下虛體質與如何 透過辨別「用神」與「忌神」進行治療
人氣文章
自製走肉點心三：香茜芋頭球，滿足久違鯪魚球口感的心癮 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2025 15:57
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2025 15:57
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2025 15:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/08/2025 15:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話22/08/2025
恒指季檢 | 泡瑪符染藍標準惟料另有考量，順豐寧德料再等兩季
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

中國電動車領跑，出口何須鬥減價

22/08/2025 08:00

大國博弈

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

定期存款 | 三大發鈔行上調定存年息，渣打12個月1.9厘

20/08/2025 17:02

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處