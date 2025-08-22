  • 會員
盤前攻略 | 市場注視鮑威爾講話美股偏軟 恒指料反覆關注業績股

22/08/2025

　　市場高度關注聯儲局主席鮑威爾周五在傑克森霍爾(Jackson Hole)全球央行年會的演說，會否暗示當局最快9月恢復減息。另外，美國勞工部公布，截至8月16日止一周的首次申領失業救濟人數增加1.1萬，達至23.5萬人的6月以來高位，多過預期的22.5萬人；美股周四受壓，道指跌152點或0.34%，報44785點；標指下滑0.4%，報6370點；納指挫0.34%，報21100點。

 

盤前攻略 | 市場注視鮑威爾講話美股偏軟 恒指料反覆關注業績股

（互聯網圖片）

 

　　反映中國概念股表現的金龍指數攀升1.35%。阿里巴巴跌1.17%，報118.09美元；京東升0.032%，報31.18美元；百度升0.98%，報87.61美元；理想跌0.17%，報23.46美元；小鵬升11.68%，報22.75美元；蔚來升9.27%，報5.54美元；嗶哩嗶哩跌6.11%，報23.76美元。

 

夜期高水，ADR個別走

 

　　恒指夜期升83點，報25192，高水87點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股高0.53%，折合117.7港元；長和(00001)ADR較港股低0.14%，折合51.7元；騰訊(00700)ADR較港股高0.75%，折合597.5港元；小米(01810)ADR較港股高0.43%，折合51.6港元；港交所(00388)ADR較港股高0.25%，折合443.3港元；滙控(00005)ADR較港股高1.08%，折合102.0港元。


　　
夜期、黑期齊高水，恒指料高開

 

　　 恒指前日反彈一日後，昨日升勢不繼，轉跌數十點。參考牛熊證街貨最新分布，熊證總數略有增加，相反牛證總數回落。顯示好淡雙方對後市略為看淡。熊證重貨區下移至25500至25599區間，該區亦是最多新增區，總數1208張之中，有高達694張屬於新增。而牛證方面，雖然重貨區仍維持在24700至24799區間，但總數減約一成至1560張；而牛證最多新增區位於重貨區下方的24500至24599區間，新增數量亦僅有123張，顯示好友信心不足。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升67點，報25176，高水72點，預料恒指高開數十點。環球股市正密切注視美聯儲主席鮑威爾在傑克森霍爾的全球央行年會上，會否暗示9月恢復減息。大市觀望氣氛濃厚，預料恒指日內難以有較大突破，繼續在二萬五附近上落。市場繼續炒作業績股，昨日公布業績的瑞聲科技(02018)，中期多賺六成，股價仍重挫13%。且看最新公布業績的股份今日表現如何。其中，快手(01024)次季經調整淨利潤按年升兩成，並首派中期息每股0.46港元。嗶哩嗶哩(09626)次季虧轉盈，經調整轉錄淨利潤5.62億元人幣，惟美股ADR急跌6%。

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2025 15:57
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2025 15:57
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2025 15:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/08/2025 15:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
