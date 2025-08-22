  • 會員
異動精選 | 傳H20晶片暫停生產晶片股報喜，何小鵬大手筆增持小鵬飆升

22/08/2025

異動精選 | 傳H20晶片暫停生產晶片股報喜，何小鵬大手筆增持小鵬飆升

 

異動精選 | 傳H20晶片暫停生產晶片股報喜，何小鵬大手筆增持小鵬飆升

 

  • 道瓊斯工業平均指數
    升 45,635.05
    +849.55 (+1.897%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,465.39
    +95.22 (+1.495%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 21,495.56
    +395.25 (+1.873%)
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升455.567
變動率︰+2.758%
較港股︰+1.69%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升609.601
變動率︰+2.014%
較港股︰+1.60%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升58.694
變動率︰+1.486%
較港股︰+1.02%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.205
變動率︰-1.488%
較港股︰-11.10%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.480
變動率︰+5.532%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升33.610
變動率︰+5.031%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升122.920
變動率︰+4.090%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升127.870
變動率︰+3.993%
ZM
Zoom視頻通訊
按盤價(USD)︰升82.330
變動率︰+12.519%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升12.945
變動率︰+6.807%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升319.897
變動率︰+6.533%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升24.919
變動率︰+6.040%
即時重點新聞

22/08/2025 16:49  《盤後部署》恒指價量齊升靜候鮑威爾發言，網易二百不破可伺機買

22/08/2025 18:05  【恒指季檢】泡泡瑪特、京東物流及中電信染藍，成分股增至88隻

22/08/2025 18:11  【恒指季檢】國指加入泡泡瑪特，剔除極兔，成分股數目維持50隻

22/08/2025 18:55  新世界(00017)：遞延分派13億美元永續債利息

22/08/2025 17:55  《中國監管》中國加強銀行間外匯市場監管，明確金融機構入市範圍

22/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５１﹒６６億元，買快手沽小鵬汽車

22/08/2025 08:55  【大行炒Ｄ乜】快手績後普遍獲升目標，摩通麥格理料泡瑪見４００

22/08/2025 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒８１６９，一周拆息較上日升至２﹒６％

人氣文章

新聞>財經熱話

恒指季檢 | 泡泡瑪特、京東物流及中電信染藍，成分股增至88隻新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指再創十年高，存款搬家成交增，H20芯片或停產新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 陳偉聰：恒指支持、阻力位睇邊？港元拆息向上可趁低吸呢啲股份！新文章
人氣文章

小薯茶水間

控煙酒辦下星期一起 加強巡查全港公共運輸設施法定禁煙區！即時票控違例吸煙人士 定額罰款$1,500
人氣文章

影視娛樂

香港電影巡禮：劉青雲《爸爸》成曼谷站開幕電影、郭富城將親赴吉隆坡出席播映禮
人氣文章

玩樂 What’s On

無品遊客過多 鐵路封鎖「鎌倉高校前」車站廁所！附近居民：經常見到女遊客在沙灘大便！男男女女都隨處站著小便！
人氣文章

港女講男．妮洛

其實自己一個更開心？女友提出同居，會否變成相見好同住難？
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

別等到便秘才補救！4個缺乏膳食纖維的早期先兆，疲倦腹脹也有關？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

是愛情還是偷情？婚外情的思辨：戀愛腦的人，往往是最容易得手的行騙對象
人氣文章
軟餐奶黃月餅＋即沖增稠奶茶  長者中秋嚐月無障礙【內附軟餐加熱秘技】
人氣文章
防癌抗衰老｜最新研究：魚油+維他命D+運動 有助減少罹癌風險61%及逆齡抗衰老
人氣文章
名人健康 │ 31歲王嘉爾食物中毒入院，取消粉絲簽名會 自揭患抑鬱症曾退出幕前
恒指季檢 | 泡泡瑪特、京東物流及中電信染藍，成分股增至88隻
