etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯

美股收盤 | 鮑威爾放鴿，道指創歷史新高

23/08/2025

　　美股三大指數周五（22日）全線強勢收高，聯儲局主席鮑威爾於傑克遜霍爾央行年會釋放溫和鴿派訊號，提到若條件允許，可能有必要調整政策立場，被市場解讀為9月有望減息。道指應聲創下歷史新高，資金流向更廣泛板塊。

 

　　本周初美股因持續的通脹壓力與估值過高憂慮而反覆受壓，但鮑威爾的言辭令投資者重新押注利率將於9月開始下調，帶動市場風險偏好大幅回升。

 

　　在央行年會上，鮑威爾承認美國就業市場仍保持韌性，但隨著增長動力放緩與政策長期維持在限制性區間，基準前景與風險平衡已出現變化。他特別提到，稅收、貿易及移民政策等多重結構性因素正在重新塑造經濟。

 

　　鮑威爾強調，當前失業率相對穩定，這讓當局能夠更謹慎而平衡地推進政策調整。這被視為聯儲局準備放鬆政策的最明確訊號之一。

 

　　據CME FedWatch數據顯示，市場現已預計9月減息0.25厘的機率高達91%，而年底前合共減息0.5厘的預期同步升溫。

 

美股收盤 | 鮑威爾放鴿，道指創歷史新高

道指盤中觸及45787.84點，創出歷史新高。(AP)

 

　　鮑威爾講話推升大型科技股同步造好，英偉達(US.NVDA)漲1.7%，Meta(US.META)升2.1%，Alphabet(US.GOOGL)升3.2%，亞馬遜(US.AMZN)升3.1%；特斯拉(US.TSLA)更大升6.2%。

 

　　與此同時，資金亦明顯由科技巨頭分流至中小型及價值股，羅素2000小型股指數急升逾2.5%，顯示減息預期推動資金輪動。

 

　　道指收市升846.24點，或1.89%，報45631.74點，並於盤中一度觸及45787.84點，創下歷史新高；標普500指數升96.74點，或1.52%，報6466.91點；納指升396.22點，或1.88%，報21496.53點。

 

美匯承壓，金價向上

 

　　美匯指數顯著下跌，報約97.71，較昨日跌近1%，持續承壓於98關口以下。美元兌日圓匯率向下，報約146.85，下跌1.03%，匯價波動區間約在146.5至148.7之間。歐元兌美元匯率顯著回升，高見1.174美元，日內報1.172，較前一交易日上漲約0.99%，反映出歐元近期的穩定走勢及輕微上揚。

 

　　黃金市場呈現波動整理格局，現貨黃金及紐約期金均反覆向上。現貨黃金報每盎司約3369美元，較前一交易日升約0.9%；紐約期金則升1%，報每盎司3415美元。

 

　　國際油價在烏克蘭和平進程暫時停滯下輕微回升。紐約期油報每桶約63.81美元，上漲約0.4%；布蘭特原油則升至約67.31美元，升幅約0.3%。

 

撰文：經濟通國金組

