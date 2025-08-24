  • 會員
港股 | 蕭猷華：恒指本周可再創年內新高

24/08/2025

　　《套期保值》內地股市氣勢如虹，資金持續湧入，牛市格局顯然，上證綜合指數創下10年高位，全球對沖基金正以幾個月以來最快的速度買入中國股票。由於外資目前仍然低配中國，因此可望支撐內地股市繼續向好。港股受惠A股牛市行情，恒生指數屢破年內新高，預期恒指繼續大漲小回格局。

 

　　港匯轉強，短短一周，從7.85弱方水平，升至7.8130。資金流入，主要由於銀行同業拆息回升，加上美國聯儲局9月減息機會極大，香港與美國息差拉近，港匯回升，利好港股。

 

港股 | 蕭猷華：恒指本周可再創年內新高

受惠A股牛市行情及港匯回升，港股料繼續大漲小回格局。(Envato)

 

　　展望後市，聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole全球央行年度會議表示，美國就業數據轉弱，9月減息機會大，與筆者早前的預期一致。另一方面，A股牛市行情穩固，繼續支持港股向上。恒指上周呈現V型走勢，上周三（20日）見全周最低位24887點，上周五（22日）以全日高位25339點收市，資金積極買入。預期本周恒指可再創年內新高。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

