  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

異動精選 |東風集團復牌飆升七成，以太幣破頂，滙控回購創新高

25/08/2025

異動精選 |東風集團復牌飆升七成，以太幣破頂，滙控回購創新高

 

異動精選 |東風集團復牌飆升七成，以太幣破頂，滙控回購創新高

 

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

614.500

異動股

02313

申洲國際

62.900

異動股

01378

中國宏橋

24.540

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 614.500
  • 02313 申洲國際
  • 62.900
  • 01378 中國宏橋
  • 24.540
  • 01831 十方控股
  • 0.355
  • 01114 華晨中國
  • 3.950
股份推介
  • 00316 東方海外國際
  • 146.100
  • 目標︰$155.00
  • 02121 創新奇智
  • 6.760
  • 目標︰$7.50以上
  • 00062 載通
  • 10.410
  • 目標︰$12.00
  • 02232 晶苑國際
  • 6.900
  • 目標︰$7.20
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.500
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 124.500
  • 00388 香港交易所
  • 462.800
  • 00700 騰訊控股
  • 614.500
  • 00001 長和
  • 52.250
  • 00017 新世界發展
  • 6.800
報章貼士
  • 02498 速騰聚創
  • 39.100
  • 目標︰--
  • 00066 港鐵公司
  • 27.420
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 19.160
  • 目標︰$20.00
熱炒概念股
即時重點新聞

25/08/2025 16:53  《盤後部署》恒指曾逼近二萬六見近四年高，反內捲信義光能料受惠

25/08/2025 16:36  【聚焦人幣】人幣即期收升288點子，報7.1517近十個月高

25/08/2025 16:13  恒指全日交投活躍升490點收報25829，紫金升幅領先吉利跌

25/08/2025 15:07  《Ａ股行情》滬綜指收漲1.5%四連升，成交3.1萬億歷史次高

25/08/2025 13:39  《異動股》蔚來勁飆18%，新車ES8售價大幅低於市場預期

25/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１３﹒７６億元，買阿里沽盈富基金

25/08/2025 08:59  【大行炒Ｄ乜】富瑞上調舜宇評級至買入，大和升李寧至持有

25/08/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８１１４，一周及兩周拆息維持２﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 中銀恒生渣打齊加港元定存息，Mox3年期2.8厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

鮑威爾放鴿減息預期升溫，內地擬規範電商價格競爭，科技股乘勢追落後可以點揀？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 |東風集團復牌飆升七成，以太幣破頂，滙控回購創新高新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！
人氣文章

英倫歲月．范強

從工黨的貝理雅到施紀賢，30年間英國已面目全非
人氣文章

小薯茶水間

控煙酒辦下星期一起 加強巡查全港公共運輸設施法定禁煙區！即時票控違例吸煙人士 定額罰款$1,500
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

情場玩家的愛情觀：抱著哪種心態、手法遊戲人間？
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《錢財心愛物》——時代進步了，Pedro Pascal不是紐約版趙定先
人氣文章

電影寓言．朱相楠

讀名導賈樟柯《電影，我略知一二》：比純理論更通透的電影學習筆記
健康好人生 Health Channel
人氣文章
51歲最美亞姐楊恭如近況曝光，面部狀況震驚網民：女神還是那麼美 新文章
人氣文章
再有研究證實：維他命D或有助逆轉「糖尿病前期」，回復正常血糖水平
人氣文章
軟餐奶黃月餅＋即沖增稠奶茶  長者中秋嚐月無障礙【內附軟餐加熱秘技】
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/08/2025 18:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道25/08/2025
定期存款 | 中銀恒生渣打齊加港元定存息，Mox3年期2.8厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

定期存款 | 中銀恒生渣打齊加港元定存息，Mox3年期2.8...

25/08/2025 17:13

貨幣攻略

中國電動車領跑，出口何須鬥減價

22/08/2025 08:00

大國博弈

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處