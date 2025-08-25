鮑威爾放鴿減息預期升溫，內地擬規範電商價格競爭，科技股乘勢追落後可以點揀？

美國聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole全球央行年會上「放鴿」，表示在美國經濟動力減慢以及勞動市場面臨下行壓力後，將「可能需要調整政策立場」，市場減息預期升溫帶動美股急升，上周五(22日)三大指數齊升超過1.5%，道指升1.89%創新高，納指亦升1.88%，港股亦受帶動，恒指今日(25日)升近2%，重上25800關鍵水平，最高見25918.86點，再創近4年高位。科技股成升市火車頭，其中騰訊(00700)最多升逾3%。國家發改委等三部委於上周末發布行為規則，規範電商平台價格競爭行為，一直落後的阿里巴巴(09988)、京東(09618)及美團(03690)乘勢上升，其中阿里飆逾半成。科技股或可繼續追落後，應如何選擇？

鮑威爾暗示要調整政策立場 9月減息機率升至91%

美國聯儲局主席鮑威爾上周五在Jackson Hole全球央行年會上發言時鬆口，提到美國經濟動力減慢，同時勞動市場面臨下行壓力，目前貨幣政策仍然緊縮，「但隨展望與風險平衡變化，可能需要調整政策立場」，更提到關稅對通脹影響可能僅為短暫。鮑威爾又強調，當前失業率相對穩定，這讓當局能夠更謹慎而平衡地推進政策調整。這被視為聯儲局準備放鬆政策的最明確訊號之一。

據CME FedWatch數據顯示，市場現已預計9月減息0.25厘的機率高達91%，而年底前合共減息0.5厘的預期同步升溫。

發改委等三部委發布行為規則 規範互聯網平台定價

另方面，國家發改委、市監總局及國家網信辦聯合起草《互聯網平台價格行為規則(徵求意見稿)》，於上周六(23日)公開徵求社會意見，為期一個月，並根據實際情況留出必要的適應調整期。發改委負責人答記者問時表示，行為規則要求對經營者自主定價、價格競爭等提出明確行為規範，營造有序競爭、公平競爭的市場環境；平台經營者不得強制或者變相強制平台內經營者按照其定價規則，以低於成本的價格銷售商品，擾亂市場競爭秩序。



價格誠信要求方面，規定平台經營者、平台內經營者不得使用欺騙性、誤導性的語言和圖片等標示價格，不得通過虛假折價、減價、價格 比較等方式銷售商品或者提供服務，不得以低價誘騙消費者或者其他經營者，以高價進行結算。同時要求平台經營者公平公正開展補貼促銷，不得虛假、誇大宣傳補貼金額和力度；在網站或應用程式(App)顯著位置標示補貼及相關活動規則，明確補貼對象、補貼方式、參與條件、起止時間等訊息。

花旗料各電商保留一定程度補貼 惟規則有助規範內捲行為

花旗發表研報指，今年以來各大電商平台開展大規模補貼戰，過去數月當局進行一系列監管會議後，明確了規範電商平台促銷策略的方向。是次文件提到包括電商平台不得強迫商戶降價、現金返還、設定不高於其他平台的價格，或啟用自動跟價、自動降價等系統，同時強調補貼促銷須公平透明，明確資格條件。



該行預測，為維持市場份額及應對中國新消費觀念下用戶消費行為轉變，相信各大電商平台仍將保留一定程度的補貼，從而鞏固市場地位，但估計有助於促使平台更規範地管理定價內捲行為。

麥格理：騰訊阿里等涉足多個數字化領域 予優於大市評級

另麥格理稱，基於「中國製造2025」已完成，其後預計不會再有任何後續「中國製造2035」計劃。相反，在DeepSeek的公開支持，以及計劃中的1380億美元政府創投基金推動下，該行認為，未來產業政策將以新數字科技為核心。該行特別關注十大重點發展領域，包括半導體、核能、數據中心、生物科技、數字貨幣、AI軟件、自動駕駛、智能機器人、邊緣計算AI和IP娛樂，預計上述領域未來領導者將於未來10年佔據領先地位，並跑贏大市。

該行提到，中國主要企業已開始利用於過去10年所累積的核心技術進軍新的領域，如小米(01810)成功進軍電動車領域，受惠於中國電池、自動化等快速發展。另在數字化領域，騰訊、阿里巴巴等網路巨頭涉足多個領域，包括數據中心、AI模型、醫療保健、IP和娛樂以及虛擬資產，與美國大型上市公司並無分別。該行分別予騰訊、阿里及小米目標價704港元、135.2港元及61港元，均予「優於大市」評級。

莫灝楠：科技股首選騰訊今年目標775元 B站也可吼或見240元

（莫灝楠）

南華金融集團副總監莫灝楠指，科技股可能會追落後，但可追多少要視乎股份各自的基本面，現時仍偏向看好恒指，但未必再有很多水位，相信今年最多也只升至28000點左右，因為有很多權重股特別是電商股如阿里、京東及美團等基本面仍有待改進，包括有內捲等問題，這幾隻科技股會令恒指升幅受限，當然亦有很多地產股及內房股本身基本面不好，每次有消息都只是炒作，業務未見真正復甦，此類板塊都會令恒指未必有很大水位。事實上，現時大市「炒股不炒市」，股份表現較分化，不是所有指數成分股都可炒上。

而若揀買科技股，莫灝楠認為，首選一定是騰訊，除強者恒強外，大家不會在遊戲行業見到內捲問題，因遊戲行業講求開發遊戲的技術，如果公司開發的遊戲受歡迎，無論多貴玩家都會付款買點數，電商則面對很大的價格戰，遊戲內捲情況反而不易影響公司利潤，故科技股首選騰訊，其次可揀網易(09999)，其中騰訊可以歷史高位775元為今年目標，其實以現價計其預測市盈率只有23、24倍，即使升至775元也不算太貴，仍處於30倍市盈率以下屬合理。至於阿里則純粹炒估值回歸，技術圖形算是比京東及美團稍好，估值亦算便宜，但業務沒甚起色，增長停滯。

二線科技股方面，莫灝楠建議留意嗶哩嗶哩(09626)，因近期IP熱潮可能令B站旗下國漫或之前收回來的日本動漫IP受惠，當中部分有機會孵化成短劇、動漫或其他產品，而且今次公司公布的業績也不錯，故B站也可考慮作為副選，料短期有機會升破200元，若升破200元可先上望240元。相反快手(01024)表現一直都「爭少少」，未必會吼。

科技股今日普遍上升，騰訊升2.42%收報614.5元，網易升6.04%報217.6元，阿里升5.51%報124.5元，京東升4.28%報126.6元，美團升3.29%報122.3元，快手升5.14%報78.75元，百度(09888)升6.25%報91元，小米升1.81%報53.5元，嗶哩嗶哩升1.08%報186.7元。

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

