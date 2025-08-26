美股 | 降息樂觀情緒消退，美股全線回落，英偉達逆市向上

市場對美國降息的樂觀情緒消退，美國股市周一（25日）全線下挫。投資者在英偉達(US.NVDA)本周公布季績，及7月核心PCE物價指數公布前保持審慎，道指失守45300點關口。

道指收市跌349.27點，或0.77%，報45282.47點；納指跌47.24點，或0.22%，報21449.29點；標普500指數跌27.59點，或0.43%，報6439.32點。

英偉達股價逆市上揚1%，市場普遍預期其第二季度業績將再度刷新紀錄。分析師預計，公司每股盈利或按年大增48%，收入或達459億美元。由於該公司市值已逼近4萬億美元，在標普500指數的權重接近8%，其走勢被視為美股本輪AI行情的指標。

英特爾(US.INTC)股價挫1%，此前美國商務部長盧特尼克透露，華府已透過戰略計劃收購其10%股權，引發市場對政府資本角色擴大的爭議。

其他重磅股方面，特斯拉(US.TSLA)收市升1.9%，蘋果(US.AAPL)跌約0.3%，谷歌(US.GOOG)升1.2%，Meta(US.META)跌0.2%，微軟(US.MSFT)跌0.6%，亞馬遜(US.AMZN)跌0.4%。

美匯指數反彈

美匯指數反彈，報約98.51點，較上一個交易日上升約0.8%。美元兌日圓匯率回升至約147.88，上漲約0.64%。歐元兌美元匯率下跌，報1.1607，下跌0.92%，反映市場對歐元區經濟前景的謹慎態度。

現貨黃金及紐約期金表現延續震盪上落格局。現貨黃金報每盎司約3369美元，微跌0.06%；紐約期金報每盎司約3414美元，略微回落0.1%。

國際原油市場表現積極，紐約期油價格回升至每桶約64.73美元，上漲約1.68%；布蘭特期油亦上漲1.38%，報每桶約68.15美元，走勢延續近期震盪反彈。

撰文：經濟通國金組

