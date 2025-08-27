盤前攻略 | 特朗普解僱庫克道指曾受壓 恒指料高開關注美團業績

美國總統特朗普昨日（26日）宣布解僱被指控涉及按揭貸款欺詐的聯儲局理事庫克(Lisa Cook)，決定有損聯儲局獨立性，引起市場對美國長期通脹的憂慮，美國30年期長債孳息曾升至近5厘水平。道指早段受壓，收升135點或0.3%，報45418點；標指上揚0.41%，報6465點；納指漲0.44%，報21544點。

反映中國概念股表現的金龍指數攀升0.73%。阿里巴巴跌0.13%，報124.19美元；京東跌0.56%，報31.81美元；百度升0.60%，報92.48美元；理想升2.71%，報24.65美元；小鵬升5.46%，報24.33美元；蔚來急升10.02%，報6.70美元；嗶哩嗶哩跌2.19%，報22.74美元。

夜期高水，ADR個別走

恒指夜期升52點，報25626，高水101點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股高0.14%，折合120.2港元；長和(00001)ADR較港股低0.14%，折合51.3元；騰訊(00700)ADR較港股高0.11%，折合610.2港元；小米(01810)ADR較港股高0.62%，折合53.8港元；港交所(00388)ADR較港股高0.48%，折合457.6港元；滙控(00005)ADR較港股高1.87%，折合102.1港元。





淡友信心增惟保持克制，關注美團今日業績

恒指昨日回吐逾300點，淡友信心大增。參考牛熊證街貨最新分布，熊證總數增加過千張至5984張；重貨區亦下移至25900至25999，該區亦是最多新增區，總數1182張之中，有817張屬於新增。牛證總數則變動不大，重貨區維持在25100至25199區間。目前好淡雙方均保持克制，牛熊雙方重貨區均距離恒指昨日收市價數百點距離，相對仍然較安全。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升88點，報25622，高水98點，預料恒指高開數十點。恒指昨日尾段跌幅擴大，並以全日最低位收市，顯示美國9月減息預期被消化後，大市回歸基本面，預料恒指今日走勢反覆向上。重磅股美團(03690)今日將公布業績，其業績表現料將影響市場氣氛。此外，汽車新勢力蔚小理隔夜美股高升，其中蔚來（09866）急升一成，小鵬（09868）升半成，可以關注。而蘋果宣布將於9月9日舉行新品發布會，股價升1%，可以關注蘋概股。

