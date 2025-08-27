  • 會員
京東據報擬推出REIT在新加坡上市，資產價值或逾10億美元

27/08/2025

　　據《路透》引述知情人士透露，京東(09618)房地產投資部門與另外兩家公司，計劃在新加坡推出房地產投資信託基金（REIT），其資產價值可能超過10億美元。

 

　　消息人士稱，京東旗下非上市基礎設施投資和資產管理平台京東產發正在與瑞士投資公司Partners Group和亞洲投資公司高瓴資本支持的EZA Hill Property共同設立REIT，更指該REIT最快將於明年在新加坡交易所上市。

 

　　消息人士稱，京東產發、Partners Group和EZA Hill於本月聯手以3.06億新加坡元從騰飛房地產投資信託基金（CapitaLand Ascendas REIT）購買4項物流資產，因此預計REIT將包括上述項目。消息人士亦指出，京東產發、Partners Group和EZA Hill計劃在東南亞擴大新加坡REIT的規模，目標是進一步收購工業和物流資產；亦正在努力爭取在10月前完成REIT的設立，其最終估值可能會根據資產組合的不同而有所變化。

 

　　京東、京東產發、Partners Group 和EZA Hill沒有回應置評請求。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】特朗普於2025年8月25日宣布解除聯儲局理事麗莎·庫克的職務，您認為此舉對全球金融市場及美元國際地位的影響程度如何？► 立即投票

