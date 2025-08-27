  • 會員
異動精選 |古茗股價高開近半成，商湯飆一成受惠智能終端普及

27/08/2025

異動精選 |古茗股價高開近半成，商湯飆一成受惠智能終端普及

 

異動精選 |古茗股價高開近半成，商湯飆一成受惠智能終端普及

 

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 45,601.52
    +183.45 (+0.404%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,483.85
    +17.91 (+0.277%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 21,590.69
    +46.42 (+0.215%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌72.114
變動率︰-2.243%
較港股︰-0.40%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌445.803
變動率︰-2.486%
較港股︰-0.40%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌55.628
變動率︰-2.789%
較港股︰-1.19%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌592.251
變動率︰-2.848%
較港股︰-1.13%
精選中資美股 More
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌18.735
變動率︰-2.269%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌30.825
變動率︰-3.097%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌89.580
變動率︰-3.136%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌44.650
變動率︰-3.937%
精選美股 More
ZM
Zoom視頻通訊
按盤價(USD)︰升80.735
變動率︰+2.443%
CRM
賽富時
按盤價(USD)︰升249.490
變動率︰+2.359%
ABNB
愛彼迎
按盤價(USD)︰升129.860
變動率︰+2.341%
M
Macy's
按盤價(USD)︰升13.614
變動率︰+1.904%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/08/2025 15:20 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：27/08/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/08/2025 15:20 EDT
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/08/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/08/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
