異動精選 | 美團經調整盈利大跌股價受壓，中國AI晶片產量將飆升晶片股報喜
28/08/2025
28/08/2025
28/08/2025 17:11 《盤後部署》北水淨流出急擴美團未宜撈底，地平線價量齊升望破頂
28/08/2025 16:59 理想汽車(2015)次季純利跌0.9%，經調整盈利跌2.3%
28/08/2025 18:27 商湯(00020)中期虧損收窄至14.8億人幣，不派息
28/08/2025 17:40 中芯(00981)中期純利按年升35.6%至3.2億美元，不派息，收入增22%至44.56億美元
28/08/2025 17:08 澳博(00880)中期虧損擴大至1.8億元，不派息
28/08/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流出超過２０４億元，買中芯沽盈富基金
28/08/2025 09:01 【大行炒Ｄ乜】美團績遜預期遭花旗摩通降級，多行升安踏目標
28/08/2025 16:33 《財資快訊》美電升報７﹒７９５７，隔夜拆息較上日軟至３厘
