新地廣州南站One icc最快明年下半年交付，半幢樓面獲酒店品牌洽租，商場預租率逾六成

新地(00016)將公共交通導向模式（TOD）概念引入廣州南站，並於廣州南高鐵站上蓋打造大灣區第二座ICC「廣州南站ICC」。整個廣州南站ICC總建築面積約共86萬平方米，當中寫字樓部分佔地逾40萬平方米，商場部分佔13萬平方米，集團更於廣州南站旁興建低密度純住宅項目「廣州南站ICC．峻鑾Forest Park」，銳意將整個廣州南站打造成一個大型綜合項目。

廣州南站One icc（柳英傑攝）

廣州南站One icc最快明年下半年交付

新鴻基地產寫字樓銷售及租賃部（華南區）副總監丁頌禮表示，寫字樓第一期設有兩幢寫字樓以及2萬平方米商場，其中One icc面積約25951平方米，樓高13層，標準平層面積約1994平方米至2089平方米，One icc目前已完成平頂工程，最快明年下半年交付。

One icc50%樓面獲酒店品牌洽租

廣州南站ICC．峻鑾Forest Park（柳英傑攝）

丁頌禮透露指，廣州南站One icc目前已有近50%樓面獲國際知名的酒店品牌洽租，餘下的樓面亦有多間外資銀行洽租，他相信在明年項目獲批竣工驗收文件後，出租率將會不俗。

至於，另一幢寫字樓名為Two icc，其面積約76235平方米，樓高28層，標準平層面積約2799平方米至2952平方米，最快2027年落成開放。

廣州南站ICC商場預計2026年逐步開放，目前已有60個舖位已獲洽租

新地廣州南站ICC項目設有商場部分，其總面積約13萬平方米，商場首期項目已經封頂，預計將於2026年逐步開放，當中餐飲業商戶佔約六成。丁頌禮表示，即將開放的商場近2萬平方米將以辦公配套為主，整個商場可提供91個舖位，而其中近60個舖位已獲洽租。

峻鑾整體入住率已達八成

左起︰新鴻基地產華南區銷售及營銷部副總經理朱頴怡，華南區銷售及營銷部销售總監徐秀清（柳英傑攝）

新地廣州南站低密度純住宅項目「廣州南站ICC．峻鑾Forest Park」（「峻鑾」）佔地約17萬平方米，第一期由10幢低密度住宅組成，第二期則有待規劃。新鴻基地產華南區銷售及營銷部副總經理朱頴怡表示，項目首批現樓單位已順利交付，項目整體入住率已達八成。買家分布方面，項目B區的港人買家佔近七成，而D1區則佔六成，整個D1區近八成買家更買入單位作自住用途。她指出，項目的單位租金淨回報達2.2厘，管理費則每平方米4.45元人民幣。未來峻鑾第二期將會跟隨廣州南站ICC的商業部分落成後再逐步推出市場。

徐秀清︰發展商降價空間已十分有限

內地樓市展望方面，新鴻基地產華南區銷售及營銷部銷售總監徐秀清指出，廣州樓市成交量已見底企穩，但整體樓價則可能需在底部作進一步盤整。受市場需求影響，買家更傾向於購買中心區的優質物業，對品質和服務的要求顯著提高。她認為，發展商降價空間已十分有限，競爭焦點未來將轉向提供更優質的服務和更高的物業質量。

峻鑾加推10伙單位應市，入場價315萬人幣起

峻鑾D1區24樓01經改動示範單位（柳英傑攝）

「廣州南站ICC．峻鑾Forest Park」早前加推全新價單，涉及D1區現樓高層10伙，涵蓋三房一套及四房一套單位，建築面積由95至123方米（約1023至1324方呎），折實均價約38988元人民幣／平方米。新價單中，三房一套入場價為315萬元人民幣，四房一套入場價為36888元人民幣／平方米。

發展商開放多個示範單位，其中D1區24樓01經改動示範單位，屬三房一套間隔，建築面積95平方米（約1023平方呎），客飯廳呈長方形，客廳與露台相接，吸納戶外自然光線之餘，營造明亮舒適的感覺。

主人套房採用大玻璃窗設計，提升採光度並可享開揚景觀。同時，房內空間寬敞，設計方正，擺放1.8米雙人床後三邊均可落床。睡房1及2布局實用，可擺放偌大的書桌及書架，作工作室之用。

撰文：經濟通採訪組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽