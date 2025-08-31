港股 | 蕭猷華：恒指本周目標26000點

《套期保值》回顧8月，恒生指數全月上升304點，連升4個月，並多次突破年內新高，每次創下高位後均出現調整，這是非常正常的現象。自4月初以來，即特朗普宣布「對等關稅」後，環球股市爆發了一波股災，恒指跌至最低19260點，A股亦跌至3040點。隨著時間推進，港股、A股大反撲，展開4個多月的升浪，恒指漲了5817點，或30%。

與此同時，A股牛氣沖天，上證綜合指數由4月7日的低位3040點，升至上周五（8月29日）的3857點，4個多月累漲817點，或27%。預期A股的利好走勢持續，上證綜指短期目標4000點。

恒指的估值仍然偏低，料只是剛剛邁入牛巿。（資料圖片）

展望後市，9月港股繼續向好，反覆向上的格局在意料之中，恒指的估值仍偏低，市場尚未出現泡沫，也沒有進入全民炒股的時代，很多股份仍然大落後。因此，我相信港股僅僅是剛剛邁入牛巿。本周恒指目標26000點。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

