盤前攻略 | 上周五美股受累AI股拖累受壓 阿里指引良好料獨撐港股

上周五美股多隻AI及晶片相關股份公布財報，戴爾(US.DELL)及邁威爾(US.MRVL)等都有差過市場預期部分，拖累同業股份表現，英偉達(US.NVDA)都跟隨受挫3%。8月最後交易日整體美股偏軟，尤其科技股相關部分；納指跌249點或1.15%報21455，費城半導體指數挫184點或3.15%報5668，道指跌92點或0.2%報45544，標普跌41點或0.64%報6460。

中概股個別發展；阿里巴巴績後獲追捧勁升12.9%報135.00美元，拼多多跌1.64%報120.22美元，京東升2.24%報31.07美元，網易跌1.07%報136.19美元，嗶哩嗶哩升3.75%報23.26美元，理想升0.39%報23.35美元，小鵬跌4.06%報21.02美元，蔚來跌2.00%報6.38美元。

上周五夜期報升，ADR普遍跑贏

上周五恒指夜期升296點報25319。ADR普遍跑贏港股；騰訊(00700)ADR較港股高1.39%，折合604.8港元；美團(03690)ADR較港高0.95%，折合103.7港元；友邦(01299)ADR較港股高0.84%，折合74.0港元；滙控(00005)ADR較港股高0.76%，折合100.5港元；小米(01810)ADR較港股高0.83%，折合53.3港元。

阿里績遜預期惟解讀良好獲追捧，重上5月高位料125元前整固

港股業績期告終，阿里壓軸公布業績有亮點成功為業績期作完美收官，支撐港股，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25404，升297點，恒指料跟隨高開逾200點近300點。

綜觀阿里業績，截至6月首季經調整淨利按年跌18%至335.1億人幣實則差過市場預期的376億人幣，期內收入增2%至2476.5億人幣同樣差過市場預期的2532億人幣，但續前阿里宣布由「六大業務」改組成「四大業務」後變法湊效，市場原本最為看淡的餓了麼業務必併合至「電商業務」之下，令「淘天」及「閃購」等佳績成為焦點，整個「電商業務」首季收入增10%至1400.72億人幣，績內未再有報單計餓了麼期內收入。

阿里業績差過預期，但市場解讀偏向正面，主因即時零售方面表現亮眼，期內收入按年增12%，業績指主要由於「淘寶閃購」訂單量增長所帶動。同時公司預期未來三年內「閃購」及即時零售將為「電商業務」新增過萬億人幣年度GMV收入增長，據指為阿里美股大升原因。以阿里美股對比港股計，收市價較港股上周五收市價溢價逾13%，料為早盤升勢主力。

以阿里股價表現而言，美股收市價換算至港股約為131.54元，對比港股則約為5月時候高位，料日內將於125元至130元附近整固。恒指則預計在10天線附近游走。

