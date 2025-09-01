異動精選 | 阿里高開雲戰略受捧，中芯擬發A股購北方股權，美團失守百元關
01/09/2025
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
01/09/2025
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
更多財經熱話
2025-09-01
2025-09-01
2025-09-01
2025-09-01
2025-09-01
2025-09-01
2025-09-01
2025-09-01
2025-09-01
延伸閱讀
01/09/2025 16:45 《盤後部署》阿里狂飆帶動恒指9月首日急升，蘋果新機量產比電仍有空間上
01/09/2025 16:09 鄭氏家族據報考慮年底前向新世界注資100億元，引入黑石等股權合作夥伴
01/09/2025 17:32 港交所:優化按金抵押品安排，非現金抵押品融通費將降至0.25%
01/09/2025 16:37 《本港經濟》本港7月零售業總銷貨值按年升1.8%，首7個月跌2.6%
01/09/2025 19:08 【穩定幣】金管局:表達意向申請穩定幣牌照有77宗，相關機構包括銀行及科企等
01/09/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１１９億元，買阿里沽小米
01/09/2025 08:50 【大行炒Ｄ乜】阿里獲多行升目標最牛見１８３元，野村削比亞迪…
01/09/2025 16:28 《財資快訊》美電軟報７﹒７９２９，一年拆息較上日微軟１０基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/09/2025 00:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N