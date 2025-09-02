  • 會員
盤前攻略 | 美股休市黑期見回吐壓力，大市料動力減緩見廿天線支持

02/09/2025

　　9月1日美國勞動節假期，隔晚美股休市一天。然而美國關稅方面仍有變動，上合峰會期間印度總理莫迪與俄羅斯總統普京以及國家主席習近平展現密切互動後，美國總統特朗普即表示已收到印度提議將對美國商品徵收的關稅降至零，惟特朗普即為時已晚。市場憂慮美印關稅以至地緣政治因素，今早亞洲時段開始後，紐約期金徘徊於3550美元高位見韌性，有進一步向上突破動力，現報約3556美元，按日微升0.3%。期間美匯指數徘徊於97.7上下，按日約持平。

 

盤前攻略 |

(互聯網圖片)

 

　　昨晚特朗普家族加密貨幣World Liberty Financial (WLFI)正式上市，總量為約1000億枚。World Liberty分別在去年以每枚0.015美元的價格出售200億枚WLFI，以及在今年初以。05美元出售50億枚代幣。昨日解鎖的代幣總數為50億枚，昨日價格一度高見0.3313美元後回落，現報約0.2408美元。

 

恒指牛證區大增約400點區域，料大市上行動力減慢

 

　　昨日受惠阿里巴巴(09988)業績帶動，港股大升超過500點完場。然而開始現少量獲利回吐壓力，昨晚恒指夜期跌63點報25463；目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25482，跌119點，恒指料跟隨回呈約百點。

 

　　恒指昨日急升期間，相對牛熊證輪商亦急速反應，參考恒指牛熊證街貨分布，上日牛證區域即新增25100至25499約400點區域，牛友亦相對魚貫進場，400點區域合共淨增797張對應期指張數，最貼價區域距離上日收市價僅約100點。牛證輪商開輪之快早前牛市期間為快，有可能輪商判斷大市上行動力不大，故即時便已開出更多區域牛證予好友博突破，宜密切留意資金日內部署取態。恒指即市下方以20天線為支持，上方以日前高位25918為阻力目標。

相關資料 - 

港股

升跌股份一覽

上升

544

下跌

1246

不變

311

無成交

576

恒生指數

25,517.63

最大成交額股票

09988

阿里巴巴－Ｗ

135.700

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

