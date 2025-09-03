  • 會員
港股 | 午市前瞻 | 恒指短線獲利料回調幅度有限 蔚來按季虧損收窄惟轉盈無期

03/09/2025

　　港股今早表現反覆，美國8月份製造業數據遜預期兼美國國債孳息升，拖累美股踏入9月首個交易日下挫，不過反映中國概念股表現的金龍指數升，由科網股帶動恒生指數高開之後惟後勁不繼，拖累指數尾段轉向下，恒生指數半日報25395，跌101點或0.4%，主板成交逾1520億元。恒生中國企業指數報9060，跌47點或0.5%。恒生科技指數報5697，跌31點或0.5%。

 

港股 | 午市前瞻 |

(官方圖片)

 

恒指反覆A股拖後腿，惟後市仍樂觀

 

　　恒指走勢反覆，今早高開過百點後，升幅一度擴大至接近三百點，博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，港股近期整體氣氛良好，美股高位回吐，反而吸引外資流入港股。此外，港股近期成交活躍，上周起大市每日成交金額均在3000億元以上，顯示投資者對港股後市仍然樂觀。聶振邦指，由於恒指近期累積升幅較大，指數升至25500以上，投資者開始審慎，升勢過急難免出現獲利盤，昨日已經出現高開低收的情況。

 

　　上證綜指今早走軟，某程度上牽制恒指走勢。聶振邦認為，儘管上證綜指今日回調，但預料在3800點有較大支持，而港股的回調壓力同樣不大。他指出，目前港股整體氣氛較為觀望，除了外圍美國減息外，部分投資者亦關注月中的施政報告會否有政策推出。預料恒指窄幅上落，今天若能收於25600點已經不錯，畢竟恒指今年收高於25600點以上的只有4天，則後市挑戰26000點的機會大為增加。

 

蔚來新車L90銷情持續上升，惟扭虧轉盈年內無望

 

　　蔚來(09866)第二季度虧損約51.4億元人民幣，比去年同期虧損51.26億元人民幣相差不遠，但比第一季虧損68億元人民幣收窄。集團在第二季度汽車銷售額161.36億元人民幣，按年增長2.9%、按季增長62.3%。而集團整體收入總額190.09億元人民幣，按年增長9%，按季增長57.9%，毛利18.97億元人民幣，按年增長12.4%，按季增長1倍，毛利率升至10%。

 

　　管理層預計，第三季度總交付量8.7萬至9.1萬輛，按年增長40.7%至47.1%，創集團歷史新高。集團7月及8月交付量分別2.1萬輛和3.13萬輛，意味著9月交付量要接近4萬輛。聶振邦表示，蔚來新車L90買家若選擇租用蔚來電池，則淨車價不足20萬人民幣，相比其他對手動輒30萬人幣的新車吸引。而且市場對L90的評價正面，預料後續銷量仍在上升。此外，十一黃金周前，不排除集團推出促銷活動增加銷量。儘管要在9月份交付近4萬輛的目標有點進取，但即使未能完全達標，只要完成85%至90%的目標，預料市場仍會接受，畢竟該交付量按年升幅已經不錯。

 

　　不過，集團同時預計第三季度收入總額介乎218.12億至228.76億元人民幣，按年增長約16.8%至22.5%。該升幅約為交付量升幅的一半左右，顯示汽車單價低走。聶振邦認為，由於汽車內捲，單價難免下調。但蔚來的整體表現仍然向好，不過，要達到扭虧為盈仍然有一段路要走，今年扭虧幾乎不可能。最快也要2026年甚至2、3年後才有機會轉盈。不過，市場對於中期業績整體還可接受，大摩及富瑞等大行在業績後都上調蔚來目標價。因此，隔夜ADR以及H股都上升。不過，蔚來近期股價累積升幅不小，聶振邦建議，若投資者手上有貨，不妨等到55元，甚至57至58元才離場。若手上無貨，不妨等股價低於50元再考慮入市。

 

港股 | 午市前瞻 |

蔚來股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

