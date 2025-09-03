  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

異動精選 | 蔚來虧損收窄交付看漲，金價破頂，紫金創歷史新高傳擬增集資額

03/09/2025

異動精選 | 蔚來虧損收窄交付看漲，金價破頂，紫金創歷史新高傳擬增集資額

 

異動精選 | 蔚來虧損收窄交付看漲，金價破頂，紫金創歷史新高傳擬增集資額

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02228

晶泰控股

9.520

異動股

01861

保寶龍科技

2.050

異動股

08367

倩碧控股

0.232

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02228 晶泰控股
  • 9.520
  • 01861 保寶龍科技
  • 2.050
  • 08367 倩碧控股
  • 0.232
  • 00016 新鴻基地產
  • 91.400
  • 06690 海爾智家
  • 25.200
股份推介
  • 02510 德翔海運
  • 8.540
  • 目標︰$10.40
  • 09919 艾德韋宣集團
  • 1.010
  • 目標︰$1.20
  • 02580 奧克斯電氣
  • 16.190
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 83.350
  • 目標︰$97.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 11.960
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 129.800
  • 00981 中芯國際
  • 56.000
  • 00700 騰訊控股
  • 592.500
  • 00388 香港交易所
  • 432.200
  • 00941 中國移動
  • 85.400
報章貼士
  • 02778 冠君產業信託
  • 2.060
  • 目標︰--
  • 01530 三生製藥
  • 30.160
  • 目標︰--
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 66.550
  • 目標︰$73.00
熱炒概念股
即時重點新聞

04/09/2025 17:09  《盤後部署》風險胃納急降恒指兩萬五勢危，避險追公用股可吼中國電力

04/09/2025 17:10  恒生：施穎茵10月退任行政總裁，調回滙豐出任香港區副主席，林慧虹接任恒生行政總裁

04/09/2025 16:20  【ＡＩ】路透：儘管政府施壓，中國企業仍熱衷購買英偉達芯片

04/09/2025 16:41  新地(00016)全年純利升1.2%至192.8億元，息2.8元

04/09/2025 14:44  《本港經濟》貿發局上調今年本港整體出口增長預測至7-9%

04/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒０６億元，買優必選沽中芯

04/09/2025 08:53  【大行炒Ｄ乜】摩通升中海油目標七成兼升級，多行唱好機器人概…

04/09/2025 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７９７８，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 傳監管擬遏股市投機，滬指連挫三日，華為新三摺機搭載麒麟芯片新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

傳內地考慮出手為股市降溫，內險股隨A股下挫可吼位吸？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 獅騰推AI平台撐穩定幣飆升，優必選接人形機器人大單高開，科技醫藥全線受挫新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

大快活外賣古法焗窯雞$49送優惠券，配小菜孖寶$88；新推阿活咖喱原隻生炸雞髀飯
人氣文章

玩樂 What’s On

深圳「前海冰雪世界」9月29日開幕：全球最大室內滑雪場！雪道最長463米 票價最平¥208
人氣文章

銷售達人．梁子驄 Brian

「不補短，只取長」：保險業管理者如何發掘顧問優勢，打造專屬競爭力
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

Louis Vuitton 彩妝系列 La Beauté 定價成熱話！過千元唇膏，是化妝品還是時尚配件？
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《戀戰沖繩》：動作片以外，陳嘉上的敘事轉向
人氣文章

Fashion

第十屆 CENTRESTAGE 隨郭培新系列「鎏光」揭幕！FASHIONALLY Collection 看本地設計四重奏
健康好人生 Health Channel
人氣文章
都市痛症｜軟組織受傷：熱敷、按摩「捽鬆」正確與否？四個階段康復指南，H.A.R.M專業建議，避免惡化 新文章
人氣文章
日本雜誌實測14款即食餃子！美味高CP值+營養師3招健康食法
人氣文章
名人健康 │ 61歲林雪手筋斷裂仍開工！肥胖+臉部黑斑惹健康疑慮
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/09/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/09/2025 20:16
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/09/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事04/09/2025
神州經脈 | 傳監管擬遏股市投機，滬指連挫三日，華為新三摺機搭載麒麟芯片
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

銀色債券 | 上海商業銀行推出銀色債券「七免」優惠

04/09/2025 16:26

貨幣攻略

阿凡之死與印尼未完的革命夢

04/09/2025 08:01

大國博弈

關稅戰 | 美國上訴法院裁定特朗普關稅不合法，料白宮會交由最...

01/09/2025 12:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處