照顧者 情緒健康
持續強勢｜金價年內仍有多少上望空間？

04/09/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨 

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=Ng3oqiJIyso

 

 

異動股

異動股

02228

晶泰控股

9.520

異動股

01861

保寶龍科技

2.050

異動股

08367

倩碧控股

0.232

  • 00016 新鴻基地產
  • 91.400
  • 06690 海爾智家
  • 25.200
  • 02510 德翔海運
  • 8.540
  • 目標︰$10.40
  • 09919 艾德韋宣集團
  • 1.010
  • 目標︰$1.20
  • 02580 奧克斯電氣
  • 16.190
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 83.350
  • 目標︰$97.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 11.960
  • 目標︰--
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 129.800
  • 00981 中芯國際
  • 56.000
  • 00700 騰訊控股
  • 592.500
  • 00388 香港交易所
  • 432.200
  • 00941 中國移動
  • 85.400
  • 02778 冠君產業信託
  • 2.060
  • 目標︰--
  • 01530 三生製藥
  • 30.160
  • 目標︰--
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 66.550
  • 目標︰$73.00
即時重點新聞

04/09/2025 17:09  《盤後部署》風險胃納急降恒指兩萬五勢危，避險追公用股可吼中國電力

04/09/2025 17:10  恒生：施穎茵10月退任行政總裁，調回滙豐出任香港區副主席，林慧虹接任恒生行政總裁

04/09/2025 16:20  【ＡＩ】路透：儘管政府施壓，中國企業仍熱衷購買英偉達芯片

04/09/2025 16:41  新地(00016)全年純利升1.2%至192.8億元，息2.8元

04/09/2025 14:44  《本港經濟》貿發局上調今年本港整體出口增長預測至7-9%

04/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒０６億元，買優必選沽中芯

04/09/2025 08:53  【大行炒Ｄ乜】摩通升中海油目標七成兼升級，多行唱好機器人概…

04/09/2025 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７９７８，一個月拆息較上日軟１０基點

人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 傳監管擬遏股市投機，滬指連挫三日，華為新三摺機搭載麒麟芯片新文章
新聞>財經熱話

傳內地考慮出手為股市降溫，內險股隨A股下挫可吼位吸？新文章
新聞>財經熱話

異動精選 | 獅騰推AI平台撐穩定幣飆升，優必選接人形機器人大單高開，科技醫藥全線受挫新文章
政經范局．范強

北京大閱兵敲響多極世界戰鼓
Foodie What’s On

中秋月餅2025｜Crabtastic大閘蟹蟹粉月餅：麻糬奶黃／流心奶黃兩款口味！早鳥價$288 送一隻5両大閘蟹公！
政政經經．石鏡泉

25200區見支持？
尋寶人．Wayne Hui

Old Mine Cut 鑽石是甚麼？從 Taylor Swift 訂婚戒指看復古切割的魅力！
男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

科技與性福：德國首間「高科技」18禁場所、內地推AI完美情人！VR暴露療法、3D打印助男性重拾雄風
Art & Living

新舞季揭幕在即！與香港舞蹈團藝術總監楊雲濤對談：「藝術背後都站著一個人」
名人健康丨前TVB何遠東演盡經典配角：疫情減重30磅、離巢7個月IG近況新文章
開學=生病季？病毒來襲怎麼辦？自我察檢視免疫力失調！中醫教你5招養正氣、強免疫新文章
鄧麗欣台灣男友現身拉闊騷：男友身形引注目，曝專屬任務照顧未來外母新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/09/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/09/2025 20:16
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
人氣文章中國故事04/09/2025
神州經脈 | 傳監管擬遏股市投機，滬指連挫三日，華為新三摺機搭載麒麟芯片
04/09/2025 16:26

貨幣攻略

阿凡之死與印尼未完的革命夢

04/09/2025 08:01

大國博弈

關稅戰 | 美國上訴法院裁定特朗普關稅不合法，料白宮會交由最...

01/09/2025 12:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

