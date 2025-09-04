異動精選 | 獅騰推AI平台撐穩定幣飆升，優必選接人形機器人大單高開，科技醫藥全線受挫
04/09/2025
撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情
04/09/2025
撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情
更多財經熱話
2025-09-04
2025-09-04
2025-09-04
2025-09-04
2025-09-04
2025-09-04
2025-09-04
2025-09-04
延伸閱讀
04/09/2025 17:09 《盤後部署》風險胃納急降恒指兩萬五勢危，避險追公用股可吼中國電力
04/09/2025 17:10 恒生：施穎茵10月退任行政總裁，調回滙豐出任香港區副主席，林慧虹接任恒生行政總裁
04/09/2025 16:20 【ＡＩ】路透：儘管政府施壓，中國企業仍熱衷購買英偉達芯片
04/09/2025 16:41 新地(00016)全年純利升1.2%至192.8億元，息2.8元
04/09/2025 14:44 《本港經濟》貿發局上調今年本港整體出口增長預測至7-9%
04/09/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒０６億元，買優必選沽中芯
04/09/2025 08:53 【大行炒Ｄ乜】摩通升中海油目標七成兼升級，多行唱好機器人概…
04/09/2025 16:28 《財資快訊》美電軟報７﹒７９７８，一個月拆息較上日軟１０基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/09/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/09/2025 20:16
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N