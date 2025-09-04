  • 會員
恒生施穎茵10月退任行政總裁，調回滙豐出任香港區副主席，林慧虹接任恒生行政總裁

04/09/2025

　　滙豐今天（4日）公布一系列高層人事任命，恒生銀行(00011)行政總裁施穎茵將回歸香港上海滙豐銀行，出任香港區副主席，擔當滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁的顧問工作。

 

　　施穎茵領導恒生銀行安然渡過相當具挑戰性的階段，成功證明能夠讓業務達到可持續增長，品牌獲得社區的認同和支持；此外，期內恒生銀行在提升股東回報的同時，並維持健康的資本水平。

 

恒生行政總裁施穎茵將調回滙豐銀行出任香港區副主席

恒生行政總裁施穎茵將調回滙豐銀行出任香港區副主席

 

滙豐香港區行政總裁林慧虹接任恒生行政總裁

 

恒生施穎茵10月退任行政總裁，調回滙豐出任香港區副主席，林慧虹接任恒生行政總裁

滙豐香港區行政總裁林慧虹接任恒生行政總裁

 

　　滙豐香港區行政總裁林慧虹將被委任為恒生銀行執行董事兼行政總裁。有關變動將於10月生效，並需獲得監管機構批准。 

 

　　恒生銀行董事局主席鄭維新表示，林慧虹在多個亞洲主要市場推動業務增長與轉型方面擁有豐富經驗，加上她在滙豐香港的卓越表現，使她成為帶領恒生銀行邁向新台階的理想人選，其任命將有助恒生發揮其最佳表現。 

 

　　恒生指出，林慧虹曾於亞洲多個主要市場擔任要職，推動不同改革項目，加快相關市場的業務發展和增長，使得其在充滿挑戰的環境下仍然錄得卓越成績。過去四年林慧虹擔任香港區行政總裁期間，滙豐香港區的業務顯著增長，而且品牌的認同和社區參與程度得到提升。

 

伍楊玉如將兼任滙豐香港區行政總裁

 

恒生施穎茵10月退任行政總裁，調回滙豐出任香港區副主席，林慧虹接任恒生行政總裁

滙豐香港區零售銀行及財富管理業務總經理伍楊玉如，將兼任滙豐香港區行政總裁

 

　　現任滙豐香港區零售銀行及財富管理業務總經理伍楊玉如，將兼任滙豐香港區行政總裁，於2025年10月生效。有關任命須獲監管機構批准。

 

　　滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示，施穎茵在過去四年為恒生銀行的發展和保持業務韌性貢獻良多，而林慧虹及伍楊玉如則帶領滙豐在各業務領域取得長足進步，亦指該行已經是香港市場的領導者，並且還有大量進一步投資和增長的機會。滙豐和恒生在這方面都扮演著至關重要的角色。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】俄朝領袖會談，金正恩表示願盡力助俄，並稱之為兄弟間義務。你認為朝俄緊密關係會促進半島和平，還是刺激南北對峙？► 立即了解

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/09/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/09/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
