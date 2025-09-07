港股 | 蕭猷華：美團價殘，可博反彈

《套期保值》上周，恒生指數經歷了劇烈的衝高回落。上周三（3日），指數一度上升至25789點，及後急速回落到25000點之下，最終全周上升340點。與此同時，A股的表現同樣出現了過山車走勢，上證綜合指數在上周二達到3885點，接近10年來的高位，隨後也出現了獲利回吐的現象。

A股、港股持續保持強勢，多次突破年內新高後，出現調整非常正常，反映投資者在高位時期的謹慎，及對潛在風險的考量。對於港股未來的走勢，筆者繼續保持樂觀，預期恒指維持一浪高於一浪的上升趨勢。

美國8月非農新增職位僅2.2萬份，顯著低於市場預期，且遠遜7月的7.3萬份；8月失業率增加0.1個百分點至4.3%；8月平均時薪按年升3.7%，低於預期。這些數據顯示，美國的經濟可能正處於衰退邊緣。聯儲局下周減息四分之一厘已成定局，亦不排除大幅減半厘。

美團的壞消息似已盡出，反彈可期。(AP)

誠然，恒指繼續維持一浪高於一浪走勢，本周料再次挑戰26000點的目標。個股方面，美團(03690)第二季業績不佳，且第三季預期將錄得虧損，這些因素在股價中已經有所反映。此外，內捲現象在第二季已達到高峰。因此，壞消息似乎已經盡出。另一方面，美團推出的「龍貓」大模型(LongCat-Flash)，其性能已達到世界級，並追平了DeepSeek V3.1。考慮到美團目前股價低殘，可博反彈。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

