《異動股》季檢生效港股通踢22股，知行科技、美中嘉和急瀉兩成半
08/09/2025
知行科技(01274)午後維持跌勢，現價跌24.9%，報9.19元，以現價計，該股暫連跌4日，累計跌幅27.8%。該股成交約1241萬股，涉資1.13億元。
季檢今日生效，其中被剔出恒生綜合指數股份已分別遭上交所及深交所於上周五(5日)公告指，今日起剔出港股通名單，遭剔出股份個別發展惟捱沽居多；冠城鐘錶珠寶(00256)跌15.3%，報0.25元；思派健康(00314)跌16.7%，報4.53元；美中嘉和(02453)跌25.1%，報3.55元；匯通達網絡(09878)跌14.9%，報12.78元；十月稻田(09676)跌9.6%，報8.6元；雅生活(03319)升1.4%，報2.95元；九毛九(09922)升2.1%，報2.39元。
現時，恒生指數報25606，升188點或升0.7%，主板成交近2078億元。國企指數報9112，升54點或升0.6%。恒生科技指數報5740，升52點或升0.9%。即月期指新報25583，升185點，低水24點。
表列遭剔出港股通股份表現
【說說心理話】網戀騙案：專家分析為何女性/高學歷人士較易「沉船」！若不幸被騙，如何處理自己情緒？► 即睇