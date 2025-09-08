  • 會員
異動精選 | 季檢調整生效泡瑪特股價受壓，阿里推新AI模型，新世界擬拓合作

08/09/2025

異動精選 | 季檢調整生效泡瑪特股價受壓，阿里推新AI模型，新世界擬拓合作

 

異動精選 | 季檢調整生效泡瑪特股價受壓，阿里推新AI模型，新世界擬拓合作

 

異動股

01355

朸濬國際

0.071

異動股

00751

創維集團

4.570

異動股

00924

坤集團

0.280

  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 45,361.12
    -39.74 (-0.088%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,492.19
    +10.69 (+0.165%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 21,833.03
    +132.64 (+0.611%)
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升615.546
變動率︰+1.687%
較港股︰-0.32%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升72.910
變動率︰+1.384%
較港股︰-0.12%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升55.725
變動率︰+0.989%
較港股︰-0.49%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升51.360
變動率︰+0.765%
較港股︰-0.56%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升142.250
變動率︰+5.943%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升107.735
變動率︰+5.664%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升138.820
變動率︰+2.390%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升18.670
變動率︰+1.799%
COP
康菲石油
按盤價(USD)︰跌90.580
變動率︰-2.550%
T
美國電話電報
按盤價(USD)︰跌28.805
變動率︰-2.653%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌24.100
變動率︰-4.137%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰跌105.050
變動率︰-6.589%
即時重點新聞

08/09/2025 16:58  《盤後部署》港股炒政策預期上修利好，潤燃築底有望賺息兼賺價

08/09/2025 18:34  小鵬汽車(09868)獲何小鵬增持310萬股，持股升至2.56%

08/09/2025 18:35  《新股上市》大行科工暗盤收高近38%，每手賺1860元

08/09/2025 14:05  【數據解讀】分析：中國對美搶出口效應減弱，四季度出口料負增長

08/09/2025 17:57  中信里昂：對「高配」整體中資股感掙扎，現企業盈利改善惟恐難持久

08/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１６７億元，買阿里沽快手

08/09/2025 09:07  【大行炒Ｄ乜】花旗普升券商股目標，滙證降中遠海能至持有

08/09/2025 16:37  《財資快訊》美電軟報７﹒７９３８，隔夜拆息較上日升至２﹒５％

人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 8月出口增速半年低，中國聯通獲准手機直連衛星業務新文章
人氣文章

新聞>中國故事

關稅戰 ｜美媒：中國貿易談判新策略是只談不讓新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

深圳跟進京滬鬆綁限購，碧桂園獲納入港股通曾飆25%，內房股可以點揀？新文章
神州經脈 | 8月出口增速半年低，中國聯通獲准手機直連衛星業務
獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

