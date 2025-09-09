異動精選 | 現貨金再創新高，小鵬啟用歐洲研發中心擬明年推新車
09/09/2025
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
更多財經熱話
2025-09-09
2025-09-09
2025-09-09
2025-09-09
2025-09-09
2025-09-09
2025-09-09
2025-09-09
2025-09-09
延伸閱讀
09/09/2025 16:45 《盤後部署》恒指曾升越二萬六近四年首見，北水大行齊撐阿里仍有水位
09/09/2025 17:53 港燈(02638)：11千伏高壓電纜損壞影響淺水灣道變電站，逾200戶電力供應受影響
09/09/2025 19:11 黃志達續增持維他奶(00345)57萬股，持股升至16.03%
09/09/2025 12:50 傳阿里巴巴(09988)明發布重磅業務，疑與高德有關，或推到店團購
09/09/2025 16:08 《新股掛牌》大行科工收高15%報56.9元每手賺740元，惟較開市價低逾15%
09/09/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１０２億元，買阿里沽小米
09/09/2025 08:53 【大行炒Ｄ乜】麥格理升中海油目標惟仍看淡，大摩升復星醫藥至…
09/09/2025 16:25 《財資快訊》美電升報７﹒７９０５，隔夜拆息較上日軟３０基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/09/2025 23:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|中國故事09/09/2025
神州經脈 | 外灘大會明日在滬開幕，滬指險守三千八，人幣續走強
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N