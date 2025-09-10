港股 | 午市前瞻 | 美國減息在即恒指易升難跌 阿里動作多多股價升近四年高

美國勞工統計局周二向下修訂非農就業新增職位，減幅超過市場預期，市場對下周聯儲局減息預期升溫帶動美股造好。港股跟隨亞洲外圍股市高開，早市尾段升幅擴大至三百點，恒生指數半日報26246，升308點或1.2%，主板成交超過1696億元。恒生中國企業指數報9354，升112點或1.2%。恒生科技指數報5933，升104點或1.8%。

（互聯網圖片）

恒指破位整固需時，上方26800點並非不可能

恒指近期強勢，昨日（9日）盤中一度升越26000點後，今日在重磅科技股帶動下，開市再次升上26000。花旗上調恒指今年底目標至26800點，明年目標28800點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，美聯儲下周議息在即，市場普遍認為美國本月如無意外將會減息，在此情況下，恒指將會維持相對強勢。不過，由於恒指已經連升第四天，並已升上四年高位，不排除部分投資者將之前的蟹貨出手。因此，高位或需時消化沽壓，然後再展升浪。

聶振邦指，參考2021年9月10日，當時恒指大約在26210點。預料恒指這一波升浪也需要先站穩在26200水平，才有機會繼續上升。雖然下周美聯儲減息機會大，但由於減息消息炒作一段時間，一旦減息消息公布後，若沒有其他的利好催化劑，不排除美股出現倒跌情況。聶振邦認為，除非A股持續下挫，拖累港股。否則，即使恒指回調，預料回調幅度不大，在25800點有較大支持。他續指，恒指在8月13日至9月5日期間，指數在25000至25800點橫行，然後才破位上升。預料恒指這一波升越26000點後，短期內亦需要時間整固，然後再展升浪，上方26800並非不可能。

淘寶閃購加高德掃街，阿里全方位出擊

昨日（9日）內媒報道，阿里巴巴(09988)將於今日在杭州舉行「重磅業務發布」。有消息稱，發布會或涉及兩個重磅業務：重啟「口碑網」對標大眾點評，高德上線自營團購。據新浪科技報道，記者今早已到發布會現場，發現會場標識顯示為「高德掃街榜發布會」，標語明確寫道「最真最全的美食榜就查高德掃街榜」。另有報道指，阿里將於這兩日（10日或11日）正式宣布上線全新團購產品及評價體系，據悉是次阿里的新團購產品及評價體系直接對標美團(03690)核心業務。

據《財聯社》報道，高德地圖APP已上線新功能「高德掃街榜」，該榜單類似於美團旗下大眾點評榜單，對商家進行綜合評分、排名，涵蓋美食、景點、酒店等多種業態。高德地圖APP介紹，該榜單根據近一年5132萬人的13億次導航228億公里計算，通過用戶多次反覆前往的118萬家店舖篩選，結合芝麻信用計算的真實評價生成。

阿里股價連升四日，並已升上自2021年11月以來高位。聶振邦表示，阿里早前的季績有驚喜，近期又動作多多，早前有淘寶閃購推廣活動，現在又有高德掃街榜，均成為股價上升的催化劑。聶振邦指，淘寶閃購屬於到家業務，而高德掃街屬於到店業務，幾乎囊括大部分的購物模式，直中美團(03690)要害。由於高德擁有1.2億用戶，消費群龐大，即使短期對集團帶來的實質盈利不一定很明顯，但投資者對未來發展有憧憬。加上阿里在雲與AI方面發展實力雄厚，推動股價一路高升。他預料阿里股價短期可以看高一線，有機會升至165至170元附近，進取的投資者或會在現水平高追，但建議穩健的投資者，等股價回調至135至140元買入，風險相對較小。

阿里股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組



