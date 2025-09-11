異動精選 | 據報美擬限制中國藥品醫藥股全線重挫，汽車行業遭內地整頓車股普跌
11/09/2025 17:08 《盤後部署》藥股重挫恒指仍險守兩萬六關，摩笛睇好恒地受惠施政報告
11/09/2025 16:14 恒指全日跌113點收報26086，藥股車股受挫，美團跌5%，中芯逆市升5%
11/09/2025 15:10 螞蟻集團CEO韓歆毅：堅決不發虛擬幣，不參與任何形式炒作
11/09/2025 13:14 立法會三讀通過規範籃球博彩修訂條例草案
11/09/2025 10:53 【ＡＩ】甲骨文熱浪捲至東京，軟銀股價飆升9%，日經指數創新高
11/09/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入近１９０億元，買阿里沽騰訊
11/09/2025 08:54 【大行炒Ｄ乜】麥格理勁劈美團目標兼料跑輸大市，大和急升吉利…
11/09/2025 16:27 《財資快訊》美電軟報７﹒７８７６，一周拆息較上日微升至２﹒…
|中國故事11/09/2025
神州經脈 | 傳中央擬引導銀行貸款助地方還債，小紅書被約談警告
