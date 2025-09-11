  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

異動精選 | 據報美擬限制中國藥品醫藥股全線重挫，汽車行業遭內地整頓車股普跌

11/09/2025

異動精選 | 據報美擬限制中國藥品醫藥股全線重挫，汽車行業遭內地整頓車股普跌

 

異動精選 | 據報美擬限制中國藥品醫藥股全線重挫，汽車行業遭內地整頓車股普跌

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02038

富智康集團

17.320

異動股

01299

友邦保險

75.350

異動股

02617

藥捷安康－Ｂ

108.700

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02038 富智康集團
  • 17.320
  • 01299 友邦保險
  • 75.350
  • 02617 藥捷安康－Ｂ
  • 108.700
  • 00388 香港交易所
  • 444.000
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 5.670
股份推介
  • 06929 業聚醫療
  • 4.580
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 12.180
  • 目標︰--
  • 09880 優必選
  • 109.700
  • 目標︰$120.00
  • 00083 信和置業
  • 10.050
  • 目標︰$11.00
  • 09911 赤子城科技
  • 12.760
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 143.300
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.110
  • 03690 美團－Ｗ
  • 96.550
  • 00941 中國移動
  • 87.300
  • 00135 昆侖能源
  • 7.330
報章貼士
  • 03908 中金公司
  • 21.400
  • 目標︰$23.00
  • 00405 越秀房產信託基金
  • 0.950
  • 目標︰--
  • 00596 浪潮數字企業
  • 10.830
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

11/09/2025 17:08  《盤後部署》藥股重挫恒指仍險守兩萬六關，摩笛睇好恒地受惠施政報告

11/09/2025 16:14  恒指全日跌113點收報26086，藥股車股受挫，美團跌5%，中芯逆市升5%

11/09/2025 15:10  螞蟻集團CEO韓歆毅：堅決不發虛擬幣，不參與任何形式炒作

11/09/2025 13:14  立法會三讀通過規範籃球博彩修訂條例草案

11/09/2025 10:53  【ＡＩ】甲骨文熱浪捲至東京，軟銀股價飆升9%，日經指數創新高

11/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１９０億元，買阿里沽騰訊

11/09/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】麥格理勁劈美團目標兼料跑輸大市，大和急升吉利…

11/09/2025 16:27  《財資快訊》美電軟報７﹒７８７６，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 傳中央擬引導銀行貸款助地方還債，小紅書被約談警告新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

施政前瞻 | 測量師學會建議256空置校舍用地改劃住宅，青年「上車」予折扣新文章
人氣文章

新聞>專訪

易經看世界 | 從艮卦看冷戰思維及中國閲兵：世局如何發展？（有片） 新文章
品味生活
生活
人氣文章

政經范局．范強

東京孤命自影，石破倉皇「玉碎」
人氣文章

Foodie What’s On

只限6場！海港城美酒配佳餚盛宴：$348品嘗鮑參翅肚配5款Bollinger香檳 其中3支市價過千
人氣文章

FOCUS

雲業務 | FOCUS | 甲骨文「恐龍」復活，點「雲」成金輪盤續轉
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

高級中餐廳聯乘雲南鄢派滇菜第五代傳承人！石斛花古法汽鍋雞、雞油菌燻鮮拆松葉蟹、堂弄過橋米線，吃出雲南經典
人氣文章

Fashion

名人們都愛穿的德訓鞋！Adidas Japan Trainers 與 ALO 復古運動鞋成為了本季大熱的 IT Shoes？
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

林家謙演唱會《White Summer》後感：感謝林家謙，演繹了何謂「被討厭的勇氣」
健康好人生 Health Channel
人氣文章
養生之道 │ 醫生分享細胞逆齡秘訣！每日飲齋啡 + 養生餐單助抗老防失智
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
失眠 │ 長期睡眠不足勁傷身！研究揭連續3晚睡少過這鐘數易中風患癌，7款助眠水果推薦新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/09/2025 18:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/09/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事11/09/2025
神州經脈 | 傳中央擬引導銀行貸款助地方還債，小紅書被約談警告
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

全球震驚：以色列轟炸卡塔爾非比尋常

11/09/2025 12:01

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處