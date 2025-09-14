  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

港股 | 蕭猷華：恒指下一站27464點

14/09/2025

　　《套期保值》港股氣勢如虹，恒生指數上周五(12日)高位觸及26585點，創四年高位，全周上升971點，顯示出投資者對市場的信心旺盛。相對於港股，內地股市表現同樣強勁，上證綜合指數上周高見3892點。外資對中國股票的興趣比例更創下自2021年以來最高，這反映了全球投資者對中國經濟表現的樂觀預期。


 
　　然而，另一方面，美國勞工部上周發布報告顯示，截至今年3月的12個月內，新增職位較之前預估減少了91萬份。此外，6月和7月的非農就業人數也被下修了2.1萬份。與此同時，8月新增職位僅為2.3萬份。這一系列數據顯示出美國勞工市場的疲弱，將促使美聯儲進一步降息，利率期貨預期今年出現三連降息，即香港時間周四(18日)凌晨、10月29日和12月10日的議息會議，每次減25點子，累計75點子的機會，上升至八成。

 

港股 | 蕭猷華：恒指下一站27464點

（shutterstock）


 
　　值得注意的是，自7月24日以來，恒生指數在24372點至25918點之間的區間內波動，這一橫盤整理的過程中，高低波幅達1546點。上周，恒指一舉突破此區間，從技術走勢來看，意味著市場上行的潛力正在增強。因此，指數短期目標是這橫行區間的一倍量度升幅，即1546點加25918點。因此，恒指下站看27464點。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02438

出門問問

0.760

異動股

06163

彭順國際

0.248

異動股

03010

安碩亞洲除日

68.400

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 45,834.22
    -273.78 (-0.594%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,584.29
    -3.18 (-0.048%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,141.10
    +98.03 (+0.445%)
精選預託證券 More
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.427
變動率︰-0.767%
較港股︰-0.74%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌7.832
變動率︰-0.847%
較港股︰-0.61%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌75.482
變動率︰-0.995%
較港股︰-0.42%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌447.134
變動率︰-1.305%
較港股︰-0.28%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升25.450
變動率︰+4.090%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升114.780
變動率︰+2.647%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌33.670
變動率︰-2.122%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌43.970
變動率︰-2.549%
精選美股 More
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升395.940
變動率︰+7.356%
PFE
輝瑞
按盤價(USD)︰跌23.870
變動率︰-3.982%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰跌96.740
變動率︰-7.257%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌23.510
變動率︰-7.404%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/09/2025 07:59 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：12/09/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/09/2025 07:59 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02438 出門問問
  • 0.760
  • 06163 彭順國際
  • 0.248
  • 03010 安碩亞洲除日
  • 68.400
  • 00839 中教控股
  • 3.500
  • 00700 騰訊控股
  • 643.500
股份推介
  • 00148 建滔集團
  • 28.000
  • 目標︰$35.00
  • 00405 越秀房產信託基金
  • 0.950
  • 目標︰--
  • 06929 業聚醫療
  • 4.440
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 11.900
  • 目標︰--
  • 09880 優必選
  • 112.700
  • 目標︰$120.00
人氣股
  • 00939 建設銀行
  • 7.880
  • 00941 中國移動
  • 87.850
  • 01024 快手－Ｗ
  • 75.250
  • 00135 昆侖能源
  • 7.410
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 151.100
報章貼士
  • 00968 信義光能
  • 3.460
  • 目標︰$3.90
  • 03677 正力新能
  • 11.900
  • 目標︰$13.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.260
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

12/09/2025 16:56  《盤後部署》恒指曾升穿26500點短線或整固，雲計算熱爆萬國數據破位宜吼

12/09/2025 17:27  【聚焦數據】8月新增人民幣貸款5900億元，遜預期

12/09/2025 17:25  【聚焦數據】內地8月末M2增8.8%勝預期，M1增速加快至6%

12/09/2025 13:43  【專訪】李根興︰街舖面臨被替代風險，香港成內地品牌賺錢天堂，料舖位價格呈L型反彈

12/09/2025 16:59  微信：整治不實資訊、非法薦股等，4454個自媒體帳號關閉或禁言

12/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７３﹒３１億元，買阿里沽美團

12/09/2025 09:09  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦升阿里等科技股目標，大摩升長飛光纖目…

12/09/2025 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒７８３３，一年拆息與上日維持３％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：恒指下一站27464點新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 關注加美英日超級議息周結果，憧憬施政報告推刺激經濟措施新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 一周定存合集，大行連環出招推4個月2.6厘，一年期定存長息最高2.75厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

實力強弱大逆轉，京閱兵後美怎自處 1
人氣文章

市場最熱點

Hot Talk Friday | Global X ETFs特約：未來佈局 第二集（科技股ETF）
人氣文章

Foodie What’s On

北角海逸酒店潮菜自助餐半價！即煎蠔仔餅、潮式拼盤、涷蟹，任食生蠔＋紅白酒暢飲，消費賺易賞錢
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《觸電》——我們並不是獨自升級
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

雪花秀、Tatcha、Clarins紛紛推出自家公仔！Jane Birkin Effect是美妝護膚的新潮流？
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《戀戰沖繩》：動作片以外，陳嘉上的敘事轉向
健康好人生 Health Channel
人氣文章
胃寒會導致氣血虧虛？自我檢測：摸一個部位就知道！改善方法：中藥+艾灸+食療推介
人氣文章
台灣男星父揭患惡性腫瘤！癌細胞擴散靠打點滴維生，病情不樂觀
人氣文章
家居意外 │ 《中年好聲音3》李金凱用腳開窗險墮樓！無臂勇士驚險一刻嚇壞網民新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/09/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話14/09/2025
港股 | 蕭猷華：恒指下一站27464點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

實力強弱大逆轉，京閱兵後美怎自處

12/09/2025 07:49

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處