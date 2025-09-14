港股 | 蕭猷華：恒指下一站27464點

《套期保值》港股氣勢如虹，恒生指數上周五(12日)高位觸及26585點，創四年高位，全周上升971點，顯示出投資者對市場的信心旺盛。相對於港股，內地股市表現同樣強勁，上證綜合指數上周高見3892點。外資對中國股票的興趣比例更創下自2021年以來最高，這反映了全球投資者對中國經濟表現的樂觀預期。





然而，另一方面，美國勞工部上周發布報告顯示，截至今年3月的12個月內，新增職位較之前預估減少了91萬份。此外，6月和7月的非農就業人數也被下修了2.1萬份。與此同時，8月新增職位僅為2.3萬份。這一系列數據顯示出美國勞工市場的疲弱，將促使美聯儲進一步降息，利率期貨預期今年出現三連降息，即香港時間周四(18日)凌晨、10月29日和12月10日的議息會議，每次減25點子，累計75點子的機會，上升至八成。

值得注意的是，自7月24日以來，恒生指數在24372點至25918點之間的區間內波動，這一橫盤整理的過程中，高低波幅達1546點。上周，恒指一舉突破此區間，從技術走勢來看，意味著市場上行的潛力正在增強。因此，指數短期目標是這橫行區間的一倍量度升幅，即1546點加25918點。因此，恒指下站看27464點。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

