迷你Labubu黃牛價大跌，遭摩通大劈目標，泡泡瑪特再插逾半成，是泡泡爆了還是機會來了？

15/09/2025

　　近期大市不斷攀升，內地潮玩品牌泡泡瑪特(09992)卻自上周一(8日)染籃後即跌跌不休，全周跌超過一成，公司除持續受迷你版Labubu黃牛價大幅回落的消息困擾外，又遭摩通唱淡，指其缺乏催化劑且估值不吸引，將評級降至「中性」，更大劈目標價25%至300元。泡泡瑪特今早(15日)最多再跌近9%，曾失守100天線所在的252.3元，是否仍可吼？抑或不宜沾手？

 

據報迷你Labubu黃牛價跌逾五成　泡泡瑪特：部分因供應增加


　　迷你版Labubu上月28日起開賣，開賣反應熱烈，一度帶動炒價，但至今逾兩星期，黃牛價已大幅回落，有報道指高位計更已大跌超過50%。而據《彭博》近日引述內地玩具交易平台「千島」數據顯示，泡泡瑪特最新14款迷你版Labubu盲盒，過去3天平均二手價格為1594元(人民幣．下同)，較兩周前預售時高峰期下跌24%，但仍較原本零售價1106元高。另在淘寶旗下二手交易平台「閑魚」，約50%消費者預期迷你版Labubu價格將繼續跌，38%相信較大版本的Labubu價格會下跌。而早前推出的隱藏版Labubu 3.0二手價格亦進一步下跌，由6月時逾4000元跌至低見752元，但仍遠高於官方零售價99元。


　　泡泡瑪特回應指，二手價格下跌部分是因為產品供應增加，令更多人可循一手渠道買入，相信長遠有更多利好公司發展的因素。

 

旗下popop首推足金系列產品　最貴5.6萬人幣

 

　　另方面，內媒日前報道，泡泡瑪特旗下飾品品牌「popop」將首次推出足金系列產品，首階段將推旗下IP產品「Baby Molly」，涵蓋黃金串珠、吊墜、金條和擺件，價格介乎980元至5.6萬元。報道引述popop店員表示，該系列新品為非限定產品，價格不會按照金價浮動，而是據工藝不同而定，足金系列產品每克單價主要集中在1300至1700元。

 

　　報道指，popop足金系列產品的單價，較泡泡瑪特早前聯名金飾略低，如以泡泡瑪特與周生生(00116)推出的「周遊奇夢」(Dimoo World)系列，約0.8克的DIMOO黃金串珠售價約1743元，即單克價格約2179元。另外，與老鋪黃金(06181)一樣，popop並沒有設「金價+加工費」定價策略，產品均是一口價。

 

摩通：缺催化劑且估值不吸引　降目標價至300元

 

　　摩通上周初發表研究報告指，Labubu的網絡搜尋熱度已較7月高峰時跌約40%，但料仍能維持一定熱度，同時新產品上升趨勢有望抵銷上述熱度下降，當時仍維持泡泡瑪特400元目標及「增持」評級，看好其多元和商業化IP組合；惟上周內泡泡瑪特跌勢加劇，全周按周跌超過一成，摩通最新再發表研究報告轉而唱淡，指因缺乏催化劑且估值不具吸引力，故將泡泡瑪特評級降至「中性」，目標價更大劈25%至300元。

 

　　摩通認為，儘管Labubu的谷歌搜索熱度及轉售價格有所下降，但其品牌資產及銷售勢頭依然穩健。然而，該股股價今年以來已飆升209%，過去一年累計上漲466%，其估值已反映最理想狀況，任何業績小幅未達預期或負面媒體報道都可能導致股價跑輸大市。摩通建議投資者在2025年第四季至2026年第一季的下一個催化劑窗口後，重新評估入場時機。

 

瑞銀：股價回調創造買入機會　予目標價432元

 

　　瑞銀近日則指，泡泡瑪特股價自近期高位下跌約19%，主要受三大因素影響，包括納入恒生指數成分股後的獲利了結、部分產品二手市場價格走軟，以及在Google全球搜尋趨勢下滑。該行曾觀察到類似走勢，惟這些變化並未改變對泡泡瑪特基本面的樂觀展望。該行認為，泡泡瑪特當前股價回調正為預期中的短期催化劑創造買入機會，包括萬聖節新品與15周年紀念系列上市，以及關鍵的聖誕銷售旺季，重申其「買入」評級，目標價432元。

 

　　另高盛稱，泡泡瑪特股價在強勁的上半年業績後出現波動，主要反映高頻數據放緩，特別是二手市場價格方面。不過，股價調整更多與公司加大變現力度有關。雖然高頻數據會在IP公司快速增長階段引發股價波動，但強勁的盈利仍將為估值提供支撐，予目標價350元及「中性」評級。

 

溫傑：不宜因Labubu二手價跌看淡　正常交易區間240至320元

 

　　香港股票分析師協會理事溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，的確有批人覺得泡泡瑪特始終太貴，認為賣公仔怎值4000億元市值，故每逢其股價走勢轉差，他們會特別亢奮。另外，即使看好泡泡瑪特，其之前升幅確實顯著，特別是公布業績後。公司今年每股盈利應有8港元，以往其交易區間通常為30至40倍預測市盈率，若8元乘以40倍為其交易上限，應可升至320元，而之前高見逾339元確有些過分。過去當其預測市盈率回至30至35倍，即270至280元可買第一注，若回至30倍，則可以回到240元，這是過去大家炒作泡泡瑪特的正常區間，而一隻股份質素如何不是因股價升跌，市場本就不那麼理性，且考慮其之前已升了那麼多。總之，泡泡瑪特以30至40倍預測市盈率作交易區間，即240至320元，是很正常。其實，若未來幾日對大市不太擔心，而泡泡瑪特似於270元附近橫行「打了個底」，到時可分注或用輪證作部署。

 

　　溫傑又指，泡泡瑪特確有壞消息，但Labubu二手價回落與公司投資前景完全無關係。他笑說，正如張學友若只舉行一場演唱會，大家買不到票才產生黃牛，若多開兩場就毋須買黃牛票，故黃牛價下跌是因為供應增加，而供應增加代表將用家的剩餘價值都取去。因此，可用很多原因看淡泡泡瑪特，包括估值貴、產品質素變差、多競爭等，但單用二手價下跌這一原因是邏輯上錯誤。若供應不變而二手價跌，真的炒不起，代表大家不再鍾意泡泡瑪特，到時才要小心。

 

　　泡泡瑪特半日跌7.15%收報257元，成交60.8億元。其他新消費股表現各異，蜜雪集團(02097)跌0.1%報404.8元，毛戈平(01318)升1.88%報103.2元，老鋪黃金跌0.07%報728元，布魯可(00325)升0.22%報93.3元。

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

另外，香港股票分析師協會理事溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評泡泡瑪特及大市，立即重溫

 

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

照顧者 情緒健康

