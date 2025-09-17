異動精選 | 蔚來高開新車ES8周末正式上市，商湯午後抽升受惠AI政策
17/09/2025
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
17/09/2025
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
更多財經熱話
2025-09-17
2025-09-17
2025-09-17
2025-09-17
2025-09-17
2025-09-17
2025-09-17
2025-09-17
2025-09-16
延伸閱讀
17/09/2025 17:16 《盤後部署》議息結果前港股抽升469點逼近兩萬七，有傳市場正加大押注減息半厘
17/09/2025 17:27 傳恒生正尋求出售至少10億美元房地產抵押貸款組合，包括英皇國際及大鴻輝興業在內資產
17/09/2025 14:56 【施政報告】施政報告2025懶人包
17/09/2025 18:07 【施政迴響】曾煥平︰針對北都發展及降低建築成本未推出大刀闊斧的政策
17/09/2025 17:52 【恒大退市】中國恒大清盤人尋求接管前行政總裁夏海鈞的資產
17/09/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入９４﹒４億元，買阿里沽小米
17/09/2025 08:32 【大行炒Ｄ乜】高盛升阿里目標一成，花旗首予禾賽買入評級
17/09/2025 16:26 《財資快訊》美電軟報７﹒７７８１，隔夜拆息較上日升２０基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/09/2025 23:16
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
即時報價N
指數N
多櫃台N