etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

新股招股｜奇瑞汽車抽唔抽得過？

18/09/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　立即去片：https://youtu.be/lx3JwRB_AjM

 

 

【你點睇？】蘋果發布超薄iPhone Air，市場反應一般，股價跌1.5%。你認為其產品仍物有所值？► 立即投票

異動股

異動股

00876

佳兆業健康

0.050

異動股

06865

福萊特玻璃

11.760

異動股

01389

美捷滙控股

0.720

  • 00876 佳兆業健康
  • 0.050
  • 06865 福萊特玻璃
  • 11.760
  • 01389 美捷滙控股
  • 0.720
  • 02318 中國平安
  • 54.250
  • 02839 華夏Ａ５０
  • 28.060
  • 00992 聯想集團
  • 11.910
  • 目標︰$12.70
  • 01662 義合控股
  • 3.020
  • 目標︰$3.50以上
  • 09699 順豐同城
  • 14.360
  • 目標︰--
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.710
  • 目標︰$12.60
  • 03750 寧德時代
  • 505.000
  • 目標︰--
  • 00388 香港交易所
  • 444.000
  • 00857 中國石油股份
  • 7.260
  • 00823 領展房產基金
  • 41.280
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.810
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 158.400
  • 00083 信和置業
  • 10.090
  • 目標︰--
  • 00856 偉仕佳杰
  • 10.270
  • 目標︰$13.00
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 81.350
  • 目標︰--
即時重點新聞

18/09/2025 12:09  【美國議息】滙豐下調最優惠利率0.125厘至5.125厘

18/09/2025 12:45  《午市前瞻》大市高水勿貪大牌寧「密食當三番」，外資流入也不擔保有入無出

18/09/2025 12:10  恒指半日跌47點報26860，晶片股表現俏，中資地產股弱

18/09/2025 09:45  【施政報告】李家超︰政府財政有壓力故未有派發消費券，預留資金加大工程項目開支

18/09/2025 12:06  中信國際電訊(01883)附屬澳門電訊特許合同獲再延長兩年，午後復牌

18/09/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９４﹒４億元，買阿里沽小米

18/09/2025 08:35  【大行炒Ｄ乜】高盛升華虹目標兩成半兼升級至買入，多行唱好Ａ…

18/09/2025 11:36  《財資快訊》美電軟報７﹒７７５２，隔夜拆息較上日微升１５基點

新聞>財經熱話

美國議息 | 本港3家發鈔銀行下調最優惠利率0.125厘，經絡料P將降至加息周期前水平新文章
新聞>財經熱話

銀行股 | 環球央行勢將跟隨美國減息，高息銀行股要揀邊隻？新文章
新聞>財經熱話

芯片股 | 傳內地要求科企停購英偉達AI芯片，芯片股飆升破頂可否追入？新文章
我要退休．羅國森

第十批銀債認購策略
YouTube Premium釣魚短訊騙案｜取消訂閱要收保證金？大學生被騙！損失逾$40萬港元
施政報告 | FOCUS | 「待辦列表」琳琅滿目，未來兩年須聚火力
Get it Beauty！．Michelle Yeung

雪花秀、Tatcha、Clarins紛紛推出自家公仔！Jane Birkin Effect是美妝護膚的新潮流？
藝術家馬綺敏個展「◯◯」：「我在這一次的展覽中，成為了一個送禮物的人」
傳承創新顯善德 南音演繹東華情
男士性功能障礙 中西混合治療 增強治療成效及持久性？ 新文章
名人健康 │ 74歲鄭則士近況曝光：暴瘦蒼老神情呆滯！網民憂健康狀況：肥貓老了新文章
小小麵糰不單調，包點口味變化 今期素食譜：椰奶全麥蒸饅頭
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/09/2025 16:34
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/09/2025 16:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/09/2025 16:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
財經熱話18/09/2025
美國議息 | 本港3家發鈔銀行下調最優惠利率0.125厘，經絡料P將降至加息周期前水平
