新股招股｜奇瑞汽車抽唔抽得過？
18/09/2025
嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨
立即去片：https://youtu.be/lx3JwRB_AjM
【你點睇？】蘋果發布超薄iPhone Air，市場反應一般，股價跌1.5%。你認為其產品仍物有所值？► 立即投票
18/09/2025 12:09 【美國議息】滙豐下調最優惠利率0.125厘至5.125厘
18/09/2025 12:45 《午市前瞻》大市高水勿貪大牌寧「密食當三番」，外資流入也不擔保有入無出
18/09/2025 12:10 恒指半日跌47點報26860，晶片股表現俏，中資地產股弱
18/09/2025 09:45 【施政報告】李家超︰政府財政有壓力故未有派發消費券，預留資金加大工程項目開支
18/09/2025 12:06 中信國際電訊(01883)附屬澳門電訊特許合同獲再延長兩年，午後復牌
18/09/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入９４﹒４億元，買阿里沽小米
18/09/2025 08:35 【大行炒Ｄ乜】高盛升華虹目標兩成半兼升級至買入，多行唱好Ａ…
18/09/2025 11:36 《財資快訊》美電軟報７﹒７７５２，隔夜拆息較上日微升１５基點
