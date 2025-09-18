  • 會員
異動精選 | 減P幅度遜美國港銀升地產挫，英偉達晶片遭停購晶片股炒起

18/09/2025

異動精選 | 減P幅度遜美國港銀升地產挫，英偉達晶片遭停購晶片股炒起

 

異動精選 | 減P幅度遜美國港銀升地產挫，英偉達晶片遭停購晶片股炒起

 

相關資料 - 

異動股

異動股

00876

佳兆業健康

0.050

異動股

06865

福萊特玻璃

11.760

異動股

01389

美捷滙控股

0.720

  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,246.02
    +227.70 (+0.495%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,648.20
    +47.85 (+0.725%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,527.17
    +265.85 (+1.194%)
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌54.014
變動率︰-2.526%
較港股︰-0.44%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌7.622
變動率︰-2.584%
較港股︰-0.37%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌444.245
變動率︰-2.890%
較港股︰+0.06%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌640.469
變動率︰-3.163%
較港股︰-0.24%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌38.921
變動率︰-3.037%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌29.000
變動率︰-3.075%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌153.780
變動率︰-3.489%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌26.880
變動率︰-4.069%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升31.855
變動率︰+27.932%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升346.670
變動率︰+8.145%
ASML
阿斯麥
按盤價(USD)︰升933.740
變動率︰+7.047%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升107.400
變動率︰+3.738%
緊貼市況
異動股
  • 00876 佳兆業健康
  • 0.050
  • 06865 福萊特玻璃
  • 11.760
  • 01389 美捷滙控股
  • 0.720
  • 02318 中國平安
  • 54.250
  • 02839 華夏Ａ５０
  • 28.060
股份推介
  • 00992 聯想集團
  • 11.910
  • 目標︰$12.70
  • 01662 義合控股
  • 3.020
  • 目標︰$3.50以上
  • 09699 順豐同城
  • 14.360
  • 目標︰--
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.710
  • 目標︰$12.60
  • 03750 寧德時代
  • 505.000
  • 目標︰--
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 444.000
  • 00857 中國石油股份
  • 7.260
  • 00823 領展房產基金
  • 41.280
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.810
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 158.400
報章貼士
  • 00083 信和置業
  • 10.090
  • 目標︰--
  • 00856 偉仕佳杰
  • 10.270
  • 目標︰$13.00
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 81.350
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

18/09/2025 17:00  《盤後部署》恒指破兩萬七後回落觀望中美元首通話，泡泡瑪特獲大摩看好百天線可撈

18/09/2025 14:50  【施政報告】甯漢豪：洪水橋片區項目料第四季「雙信封制」招標

18/09/2025 16:00  【新股上市】紫金黃金國際據報最快周五招股，傳GIC、Millennium等參與認購

18/09/2025 15:37  【大國博弈】商務部：將審批TikTok所涉技術出口等事宜，冀美提供公平持續運營環境

18/09/2025 17:57  【美國議息】銀公禤惠儀：美國減息符預期，香港銀行體系總結餘進一步下行空間有限

18/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６２﹒８８億元，買美團沽華虹

18/09/2025 08:35  【大行炒Ｄ乜】高盛升華虹目標兩成半兼升級至買入，多行唱好Ａ…

18/09/2025 16:37  《財資快訊》美電升報７﹒７７６５，一周拆息較上日升至３﹒１…

人氣文章

新聞>香港要聞

施政報告 | 許正宇：放寬「新資本投資者入境計劃」是希望投資者靈活分配資產新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 資金出逃A場成交年內第三高，北京將審批TikTok技術出口新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

施政報告 | 陳茂波：北都園區公司全資由政府擁有，分紅留有彈性新文章
生活
人氣文章

影視娛樂

美國影星羅拔烈福家中逝世，享年89歲 《俏郎君》成70年代票房代表作
人氣文章

Member Zone

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品
人氣文章

政政經經．石鏡泉

九次美減息對股市的影響
人氣文章

港女講男．妮洛

沉船過後：一場被愛的假象，別傻傻地淪為玩家的玩物！
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

林家謙演唱會《White Summer》後感：感謝林家謙，演繹了何謂「被討厭的勇氣」
人氣文章

電影寓言．朱相楠

許鞍華《得閒炒飯》：以人文色彩點綴飲食男女
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
世界清潔日：清潔減廢，由「家」做起
人氣文章
麵包熱量排行榜 │ 菠蘿油不是最肥？27款麵包熱量清單+營養師推薦低升糖麵包
人氣文章香港要聞18/09/2025
施政報告 | 許正宇：放寬「新資本投資者入境計劃」是希望投資者靈活分配資產
美日南北夾擊，台海陷暴風眼

17/09/2025 14:15

大國博弈

第十批銀債認購策略

17/09/2025 09:06

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

