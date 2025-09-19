  • 會員
盤前攻略 | 英偉達入股英特爾美股反彈 港股回吐支持看26200

19/09/2025

　　美股時隔一日已消化減息進程緩慢預期，改為觀望中美元首通話成果。與此同時，英偉達重磅宣布重斥50億美元入股英特爾，後者股價隔晚急升22%，值得留意上個月美國政府才史無前例地收購英特爾10%股份，其所收購股份在約一個月內已升值49億美元。美股三大指數回升，納指升209點報22470，道指升124點報46142，標普升31點報6631。

 

（互聯網圖片）

 

　　中概股普遍回吐；阿里巴巴跌2.22%報162.48美元，拼多多跌1.41%報132.96美元，京東升0.40%報35.38美元，網易跌4.04%報152.90美元，嗶哩嗶哩跌3.35%報27.08美元，理想跌2.32%報26.07美元，小鵬跌1.44%報21.29美元，蔚來跌1.07%報7.37美元，百濟神州升3.22%報342.89美元，禾賽升2.95%報29.64美元。

 

夜期報升，ADR個別發展

 

　　恒指夜期升67點報26612。ADR較港股造價個別發展；騰訊(00700)ADR較港股高0.13%，折合642.9港元；美團(03690)ADR較港低0.36%，折合105.1港元；友邦(01299)ADR較港股高0.47%，折合73.5港元；滙控(00005)ADR較港股高0.85%，折合108.1港元；小米(01810)ADR較港股高0.01%，折合56.9港元。

 

牛友提高部署，料大市初步支持看26200

 

　　上日恒指升破27000後過山車式急挫，一度急跌超過500點，一度跌抵本周重要支持26300才見支持。急跌亦殺牛倉一個措手不及，參考恒指牛熊證街貨分布，上日跌勢一舉攻入境牛倉最貼價區域26400至26499，以截至周三(17日)收市計該區共涉858張對應期指張數街貨。

 

　　偷襲得逞後牛熊雙方正式開戰，同時都在較貼價區域加大部署，其中牛倉上日在26300以下500點區域都開始增加部署，準備迎接淡友乘勝追擊，其中最重貨區位於26200至26299，涉1042張對應期指張數，26200同時為目前10天線所在；相對淡友提高部署在27200至27299，使該區街貨量增至1389張對應期指張數成最重貨區，同時該區為2021年7月底下跌裂口頂部；但以距離計牛倉最重貨區距離現價僅約300點，淡友下殺較好友上攻為易，料續成淡友下攻誘因。

 

