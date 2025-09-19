  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

小米汽車召回逾11萬輛SU7，涉輔助駕駛功能對特殊場景識別不足，增碰撞風險

19/09/2025

小米汽車召回逾11萬輛SU7，涉輔助駕駛功能對特殊場景識別不足，增碰撞風險

 

 

　　國家市監總局網站今日發布的汽車召回信息顯示，日前小米汽車科技有限公司根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要求，向國家市場監督管理總局備案了召回計劃。決定自即日起，召回2024年2月6日至2025年8月30日生產的部分SU7標準版電動汽車，共計116887輛。

 

　　召回編號S2025M0149I：涉及XMA7000MBEVR2和XMA7000MBEVR2車型，共計98462輛。

 

　　召回編號S2025M0150I：涉及BJ7000MBEVR2車型，共計18425輛。

 

　　召回信息顯示，本次召回範圍內部分車輛在L2高速領航輔助駕駛功能開啟的某些情況下，對極端特殊場景的識別、預警或處置可能不足，若駕駛員不及時干預可能會增加碰撞風險，存在安全隱患。

 

　　小米汽車將通過汽車遠程升級(OTA)技術，為召回範圍內的車輛免費升級軟件，以消除安全隱患。

 

　　小米汽車將以短信、手機APP等方式，通知相關車主。

撰文：經濟通中國組

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06198

青島港

7.690

異動股

02586

多點數智

10.190

異動股

00936

佳兆業資本

0.840

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06198 青島港
  • 7.690
  • 02586 多點數智
  • 10.190
  • 00936 佳兆業資本
  • 0.840
  • 08487 ISP GLOBAL
  • 0.134
  • 01341 昊天國際建投
  • 0.238
股份推介
  • 02378 保誠
  • 108.800
  • 目標︰$130.00
  • 00992 聯想集團
  • 12.020
  • 目標︰$12.70
  • 01662 義合控股
  • 3.140
  • 目標︰$3.50以上
  • 09699 順豐同城
  • 14.550
  • 目標︰--
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.530
  • 目標︰$12.60
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.100
  • 00005 滙豐控股
  • 106.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.740
  • 00941 中國移動
  • 85.950
  • 00700 騰訊控股
  • 642.500
報章貼士
  • 06862 海底撈
  • 13.210
  • 目標︰--
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 37.300
  • 目標︰$40.00
  • 02590 極智嘉－Ｗ
  • 25.160
  • 目標︰$26.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/09/2025 16:09  【大國博弈】中美元首今晚通電話？中國外交部：沒有可提供的信息

19/09/2025 16:14  恒指全日升不足1點收報26545，金沙中國領風騷，藥股下挫

19/09/2025 16:11  《本港樓市》中原CCL按周升0.47%，創58周新高，目標年內挑戰143.02點

19/09/2025 13:01  《異動股》鴻騰飆逾兩成，母企鴻海股價創逾一年新高，8400萬美元擴北美AI產能

19/09/2025 15:18  《異動股》紫金升逾3%，紫金黃金國際今起招股，預留保證配額予H股股東認購

19/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９８﹒３８億元，買山高控股沽騰訊

19/09/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】高盛勁升百度目標七成，中金升攜程目標逾一成半

19/09/2025 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７７５４，隔夜拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指全周跌1.3%，中國持美債規模16年低，李強下周赴紐約新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

科技股 | AI前景佳獲大行唱好，科技股強勢可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 李澤銘：留意後市或出現深度調整……此類股份防守力最強！新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

美心西餅x李錦記推出「珍寶蠔皇叉燒包」9月16日起期間限定發售！買兩個送舊庄特級蠔油扭蛋
人氣文章

騙局大拆解

YouTube Premium釣魚短訊騙案｜取消訂閱要收保證金？大學生被騙！損失逾$40萬港元 1
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

澳門坤記餐室百年葡菜館原址重開 延續街坊老店人情味
DIVA CHANNEL
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

走進廣州花園酒店，看「現代主義建築最後的大師」貝聿銘留給出生之地的唯一傑作
人氣文章

Art & Living

M+希克獎2025：看香港藝術家黃炳《風避賭債去》的童趣麻甩幽默
人氣文章

Fashion

威尼斯影展2025紅毯總整理：時尚界大風吹後，Julia Roberts、Cate Blanchett等親身演繹新創意總監們的高訂設計！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
台北大樓水塔驚現腐屍｜約50住戶飲屍水，食水傳惡臭如尿騷味新文章
人氣文章
麵包熱量排行榜 │ 菠蘿油不是最肥？27款麵包熱量清單+營養師推薦低升糖麵包
人氣文章
頸椎健康 │ 20歲女生退化如60歲，醫生警告：用手機姿勢錯誤如掛60磅保齡球
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/09/2025 19:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事19/09/2025
神州經脈 | 滬指全周跌1.3%，中國持美債規模16年低，李強下周赴紐約
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

專訪 | 林本利：兩「燃料」續推動港股，買銀債外高息之選還有...

19/09/2025 15:59

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

以國暴行觸眾怒，緣何美如此偏袒？

19/09/2025 07:47

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處