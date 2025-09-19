小米汽車召回逾11萬輛SU7，涉輔助駕駛功能對特殊場景識別不足，增碰撞風險

國家市監總局網站今日發布的汽車召回信息顯示，日前小米汽車科技有限公司根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要求，向國家市場監督管理總局備案了召回計劃。決定自即日起，召回2024年2月6日至2025年8月30日生產的部分SU7標準版電動汽車，共計116887輛。

召回編號S2025M0149I：涉及XMA7000MBEVR2和XMA7000MBEVR2車型，共計98462輛。

召回編號S2025M0150I：涉及BJ7000MBEVR2車型，共計18425輛。

召回信息顯示，本次召回範圍內部分車輛在L2高速領航輔助駕駛功能開啟的某些情況下，對極端特殊場景的識別、預警或處置可能不足，若駕駛員不及時干預可能會增加碰撞風險，存在安全隱患。

小米汽車將通過汽車遠程升級(OTA)技術，為召回範圍內的車輛免費升級軟件，以消除安全隱患。

小米汽車將以短信、手機APP等方式，通知相關車主。

撰文：經濟通中國組

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情