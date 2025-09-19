科技股 | AI前景佳獲大行唱好，科技股強勢可以點部署？

在對人工智能(AI)投資前景憧憬下，科技股近日迎來猛烈漲勢，恒生科技指數周三(17日)升至近4年最高，近兩日才見遇到一些阻力。此波漲勢主要由阿里巴巴(09988)及百度(09888)領軍，其他科技巨企也受帶動上漲。而有關科技股的AI消息依然不絕，包括標普全球宣布與阿里雲合作在華提供AI就緒大宗商品數據，騰訊(00700)推出專業級AI工作台混元3D Studio，亦有大行表示對AI持更積極看法，看好多隻科技股，高盛更大幅上調百度目標價70%至150元。若稍後港股出現調整，或可趁機吸納一些優質科技股。

標普全球與阿里雲合作在華提供AI就緒大宗商品數據

標普全球宣布與阿里巴巴旗下阿里雲達成戰略合作，首次將標普全球大宗商品的AI就緒數據引入中國。自8月31日起，中國客戶可通過阿里雲對象儲存服務，更直接地訪問涵蓋能源、金屬、化工和農業等領域的大宗商品數據集。該數據可無縫對接阿里雲的分析服務與AI引擎，包括通義千問(Qwen)大語言模型，助力企業更快獲得洞察，在合規框架下保障數據完整性，並為將世界級市場情報嵌入AI戰略提供即用型解決方案。

另邊廂，騰訊宣布，混元3D AI創作引擎迎來升級，專為3D設計師、遊戲開發者、建模師等打造的專業級AI工作台，混元3D Studio正式發布。據了解，基於混元美術級3D生成模型PolyGen，混元3D Studio升級低模拓撲功能，新增低、中、高三檔面數控制，滿足用戶對模型面數的多樣化需求。

而快手(01024)旗下的可靈AI近日推出全新數字人功能，用戶可透過一張角色圖片加一段文字或音頻，即可生成1080p/48FPS、最長一分鐘的數字人視頻。目前產品公測陸續開放中。

滙豐研究：對AI持更積極看法 看好騰訊阿里網易快手

滙豐研究近日發表報告指，目前對人工智能持更加積極看法，但對遊戲維持建設性態度。該行看好騰訊 ，因其在遊戲業務的韌性及人工智能為其廣告業務帶來可持續增長。而阿里巴巴在人工智能和與電商的協同效應方面有潛在上行空間，因此基於更正面的雲計算前景和負債比率變化，將阿里美股目標價由160美元上調至190美元。另將網易目標價由157美元上調至175美元，以反映更好的電腦遊戲業務前景。



該行指，騰訊仍然是投資者的核心持股，而南向投資者對阿里轉向更加積極的態度。另外，快手的人工智能潛力尚未完全反映在股價之中，而投資者亦更偏好快手和網易。人工智能和雲計算的需求及增長前景仍然強勁，採用開源模型的需求亦持續增加。另一方面，遊戲業務仍然充滿潛力，個人電腦收益的強勁增長部分受惠於社交平台與STEAM之間的連接得到改善。至於電商和本地服務的競爭則最為激烈，且料短期內改變的機會不大。不過，留意到人工智能驅動的廣告變現有上行空間。該行看好騰訊、阿里、網易及快手，均予「買入」評級。

另大和表示，第二季業績進一步堅定了該行對中國互聯網行業結構性增長的看法，AI變現已開始為騰訊、阿里、金山雲(03896)等領先企業帶來成果。阿里的即時零售業務已觸底，美團(03690)的單位經濟仍受壓，中資互聯網行業於今年上半年顯示了AI商業化的初步成功、遊戲業務的穩健表現，以及外送行業的競爭格局變化，該行首選股包括阿里、騰訊、小米(01810)、攜程(US.TCOM)及冬海集團(US.SE)。

高盛：百度估值未完全反映雲業務及智駕價值 升目標價至150元

高盛則上調百度港股目標價70%，由88元升至150元，維持「買入」評級。該行認為，市場已消化百度搜尋業務下跌情況，並已反映在市場預測。該行亦估計，今年第三季可能為廣告業務帶來最大影響，核心經營利潤或按年下降70%。不過，基於公司近期股價增長，認為市場目前正在評估公司估值潛力。百度正從傳統廣告及搜索業務轉型至非搜索業務，預計到2027年非搜索業務將佔百度核心收入至54%。百度雲計算業務的核心競爭力在於其從晶片、平台到人工智能賦能軟件應用的全棧能力，將公司預測市銷率提升至5倍，以反映其增長潛力與同業保持一致。



高盛亦看好Apollo智能駕駛業務的車隊擴張速度、更大的行業市場規模，以及RT6汽車較低的物料成本帶來更好的盈利能力和國際擴張潛力。此外，隨著公司採取更積極的措施加強股東回購和派息，現在將淨現金和長期投資的全部金額反映在估值中。新目標價對應預測2026年市盈率17倍，但相信並未完全反映公司雲業務及智能駕駛價值，且公司風險回報良好。

溫鋼城：科技股可揀阿里百度騰訊快手 阿里150元以下可考慮

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，港股昨日最高升至27058點，其實已升得差不多，雖然今年目標仍為28000點，但沒想過9月就到27000點，本料其會抖一抖，第四季再升；有時升得太快更得人驚，通常暑假不抖一抖，到了10月就會出事，過去10月出現股災就是如此。無論如何，若以某投資界前輩所言「有智慧不如趁勢」，現時港股仍有勢，若有貨暫仍可持有，若博其升了三個星期後，月尾前有個整固，可以減一些倉，但千萬不要沽空。

談到第四季部署，溫鋼城認為，高息股及科技股都是「鐵膽」，若二選一會先揀高息股，至於科技股，若以近日走勢而言，當然會揀阿里及百度，兩間公司都造出AI芯片，都具英偉達H20芯片效能，予市場較大憧憬，投資者又買不到華為股票，唯有買阿里百度。至於是否已炒得太高，其實阿里現時估值已沒之前那麼便宜，差不多近20倍PE，160元應該有些阻力，若待回落後再買會較健康，例如回至140元左右，當然這有些奢望，但跌穿150元出手較合理，而若有貨是否沽出其實只需看北水，因見北水猛買貨，昨日較孤寒也買12億，之前動輒40億、50億，差不多連續買了20日，總之阿里是一隻非常需要北水的股份，早前下跌正因北水不夠。除了阿里及百度，快手也可吼，其可靈AI打入內地十大AI市佔率，排第一雖為阿里旗下夸克，可靈也排到第五位，YouTube很多AI畫面其實就是由可靈做，包括一些很精緻的遊戲畫面都很輕易做出來，廣告公司卻要花幾千萬元製作。而除了上述股份，騰訊仍是「鐵膽」，也可留意。

科技股今日表現各異，騰訊升0.08%收報642.5元，阿里升0.44%報159.1元，百度跌0.98%報131.5元，快手跌0.72%報75.8元，京東(09618)升3.35%報138.8元，美團升0.76%報106.3元，網易跌1.5%報236.8元，嗶哩嗶哩(09626)升0.38%報212元，小米跌0.26%報56.7元。

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

