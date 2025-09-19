  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

科技股 | AI前景佳獲大行唱好，科技股強勢可以點部署？

19/09/2025

　　在對人工智能(AI)投資前景憧憬下，科技股近日迎來猛烈漲勢，恒生科技指數周三(17日)升至近4年最高，近兩日才見遇到一些阻力。此波漲勢主要由阿里巴巴(09988)及百度(09888)領軍，其他科技巨企也受帶動上漲。而有關科技股的AI消息依然不絕，包括標普全球宣布與阿里雲合作在華提供AI就緒大宗商品數據，騰訊(00700)推出專業級AI工作台混元3D Studio，亦有大行表示對AI持更積極看法，看好多隻科技股，高盛更大幅上調百度目標價70%至150元。若稍後港股出現調整，或可趁機吸納一些優質科技股。

 

AI前景佳獲大行唱好，科技股強勢可以點部署？

（AP圖片）


標普全球與阿里雲合作在華提供AI就緒大宗商品數據

 

　　標普全球宣布與阿里巴巴旗下阿里雲達成戰略合作，首次將標普全球大宗商品的AI就緒數據引入中國。自8月31日起，中國客戶可通過阿里雲對象儲存服務，更直接地訪問涵蓋能源、金屬、化工和農業等領域的大宗商品數據集。該數據可無縫對接阿里雲的分析服務與AI引擎，包括通義千問(Qwen)大語言模型，助力企業更快獲得洞察，在合規框架下保障數據完整性，並為將世界級市場情報嵌入AI戰略提供即用型解決方案。

 

AI前景佳獲大行唱好，科技股強勢可以點部署？

（AP圖片）


　　另邊廂，騰訊宣布，混元3D AI創作引擎迎來升級，專為3D設計師、遊戲開發者、建模師等打造的專業級AI工作台，混元3D Studio正式發布。據了解，基於混元美術級3D生成模型PolyGen，混元3D Studio升級低模拓撲功能，新增低、中、高三檔面數控制，滿足用戶對模型面數的多樣化需求。

 

　　而快手(01024)旗下的可靈AI近日推出全新數字人功能，用戶可透過一張角色圖片加一段文字或音頻，即可生成1080p/48FPS、最長一分鐘的數字人視頻。目前產品公測陸續開放中。

 

滙豐研究：對AI持更積極看法　看好騰訊阿里網易快手

 

　　滙豐研究近日發表報告指，目前對人工智能持更加積極看法，但對遊戲維持建設性態度。該行看好騰訊 ，因其在遊戲業務的韌性及人工智能為其廣告業務帶來可持續增長。而阿里巴巴在人工智能和與電商的協同效應方面有潛在上行空間，因此基於更正面的雲計算前景和負債比率變化，將阿里美股目標價由160美元上調至190美元。另將網易目標價由157美元上調至175美元，以反映更好的電腦遊戲業務前景。


　　該行指，騰訊仍然是投資者的核心持股，而南向投資者對阿里轉向更加積極的態度。另外，快手的人工智能潛力尚未完全反映在股價之中，而投資者亦更偏好快手和網易。人工智能和雲計算的需求及增長前景仍然強勁，採用開源模型的需求亦持續增加。另一方面，遊戲業務仍然充滿潛力，個人電腦收益的強勁增長部分受惠於社交平台與STEAM之間的連接得到改善。至於電商和本地服務的競爭則最為激烈，且料短期內改變的機會不大。不過，留意到人工智能驅動的廣告變現有上行空間。該行看好騰訊、阿里、網易及快手，均予「買入」評級。

 

　　另大和表示，第二季業績進一步堅定了該行對中國互聯網行業結構性增長的看法，AI變現已開始為騰訊、阿里、金山雲(03896)等領先企業帶來成果。阿里的即時零售業務已觸底，美團(03690)的單位經濟仍受壓，中資互聯網行業於今年上半年顯示了AI商業化的初步成功、遊戲業務的穩健表現，以及外送行業的競爭格局變化，該行首選股包括阿里、騰訊、小米(01810)、攜程(US.TCOM)及冬海集團(US.SE)。

 

高盛：百度估值未完全反映雲業務及智駕價值　升目標價至150元

 

　　高盛則上調百度港股目標價70%，由88元升至150元，維持「買入」評級。該行認為，市場已消化百度搜尋業務下跌情況，並已反映在市場預測。該行亦估計，今年第三季可能為廣告業務帶來最大影響，核心經營利潤或按年下降70%。不過，基於公司近期股價增長，認為市場目前正在評估公司估值潛力。百度正從傳統廣告及搜索業務轉型至非搜索業務，預計到2027年非搜索業務將佔百度核心收入至54%。百度雲計算業務的核心競爭力在於其從晶片、平台到人工智能賦能軟件應用的全棧能力，將公司預測市銷率提升至5倍，以反映其增長潛力與同業保持一致。


　　高盛亦看好Apollo智能駕駛業務的車隊擴張速度、更大的行業市場規模，以及RT6汽車較低的物料成本帶來更好的盈利能力和國際擴張潛力。此外，隨著公司採取更積極的措施加強股東回購和派息，現在將淨現金和長期投資的全部金額反映在估值中。新目標價對應預測2026年市盈率17倍，但相信並未完全反映公司雲業務及智能駕駛價值，且公司風險回報良好。

 

溫鋼城：科技股可揀阿里百度騰訊快手　阿里150元以下可考慮

 

　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，港股昨日最高升至27058點，其實已升得差不多，雖然今年目標仍為28000點，但沒想過9月就到27000點，本料其會抖一抖，第四季再升；有時升得太快更得人驚，通常暑假不抖一抖，到了10月就會出事，過去10月出現股災就是如此。無論如何，若以某投資界前輩所言「有智慧不如趁勢」，現時港股仍有勢，若有貨暫仍可持有，若博其升了三個星期後，月尾前有個整固，可以減一些倉，但千萬不要沽空。

 

　　談到第四季部署，溫鋼城認為，高息股及科技股都是「鐵膽」，若二選一會先揀高息股，至於科技股，若以近日走勢而言，當然會揀阿里及百度，兩間公司都造出AI芯片，都具英偉達H20芯片效能，予市場較大憧憬，投資者又買不到華為股票，唯有買阿里百度。至於是否已炒得太高，其實阿里現時估值已沒之前那麼便宜，差不多近20倍PE，160元應該有些阻力，若待回落後再買會較健康，例如回至140元左右，當然這有些奢望，但跌穿150元出手較合理，而若有貨是否沽出其實只需看北水，因見北水猛買貨，昨日較孤寒也買12億，之前動輒40億、50億，差不多連續買了20日，總之阿里是一隻非常需要北水的股份，早前下跌正因北水不夠。除了阿里及百度，快手也可吼，其可靈AI打入內地十大AI市佔率，排第一雖為阿里旗下夸克，可靈也排到第五位，YouTube很多AI畫面其實就是由可靈做，包括一些很精緻的遊戲畫面都很輕易做出來，廣告公司卻要花幾千萬元製作。而除了上述股份，騰訊仍是「鐵膽」，也可留意。

 

　　科技股今日表現各異，騰訊升0.08%收報642.5元，阿里升0.44%報159.1元，百度跌0.98%報131.5元，快手跌0.72%報75.8元，京東(09618)升3.35%報138.8元，美團升0.76%報106.3元，網易跌1.5%報236.8元，嗶哩嗶哩(09626)升0.38%報212元，小米跌0.26%報56.7元。

 

AI前景佳獲大行唱好，科技股強勢可以點部署？

 

AI前景佳獲大行唱好，科技股強勢可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此


其他科技股相關新聞：
淘寶閃購和餓了麼據報將做團購，業務同時在淘寶、支付寶、高德上線
【ＡＩ】騰訊元寶全量上線微信公眾號和視頻號評論區
《外資精點》高盛：內地無人駕駛出租車市場加速發展，上調車隊規模預測
《外資精點》高盛上調百度目標價七成，估值未完全反映雲業務及智駕價值且風險回報良好
《中國要聞》支付寶兩個經營主體公司完成更名
德國反壟斷機構准許京東(09618)收購CECONOMY交易

【說說心理話】舉辦「XO異彩藝術家奬」，讓「腦力多元」人士透過創作藝術建立自信，將負面的能量化為正向► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06198

青島港

7.690

異動股

02586

多點數智

10.190

異動股

00936

佳兆業資本

0.840

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06198 青島港
  • 7.690
  • 02586 多點數智
  • 10.190
  • 00936 佳兆業資本
  • 0.840
  • 08487 ISP GLOBAL
  • 0.134
  • 01341 昊天國際建投
  • 0.238
股份推介
  • 02378 保誠
  • 108.800
  • 目標︰$130.00
  • 00992 聯想集團
  • 12.020
  • 目標︰$12.70
  • 01662 義合控股
  • 3.140
  • 目標︰$3.50以上
  • 09699 順豐同城
  • 14.550
  • 目標︰--
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.530
  • 目標︰$12.60
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.100
  • 00005 滙豐控股
  • 106.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.740
  • 00941 中國移動
  • 85.950
  • 00700 騰訊控股
  • 642.500
報章貼士
  • 06862 海底撈
  • 13.210
  • 目標︰--
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 37.300
  • 目標︰$40.00
  • 02590 極智嘉－Ｗ
  • 25.160
  • 目標︰$26.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/09/2025 16:09  【大國博弈】中美元首今晚通電話？中國外交部：沒有可提供的信息

19/09/2025 16:14  恒指全日升不足1點收報26545，金沙中國領風騷，藥股下挫

19/09/2025 16:11  《本港樓市》中原CCL按周升0.47%，創58周新高，目標年內挑戰143.02點

19/09/2025 13:01  《異動股》鴻騰飆逾兩成，母企鴻海股價創逾一年新高，8400萬美元擴北美AI產能

19/09/2025 15:18  《異動股》紫金升逾3%，紫金黃金國際今起招股，預留保證配額予H股股東認購

19/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９８﹒３８億元，買山高控股沽騰訊

19/09/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】高盛勁升百度目標七成，中金升攜程目標逾一成半

19/09/2025 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７７５４，隔夜拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指全周跌1.3%，中國持美債規模16年低，李強下周赴紐約新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

科技股 | AI前景佳獲大行唱好，科技股強勢可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 李澤銘：留意後市或出現深度調整……此類股份防守力最強！新文章
品味生活
生活
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

炒股易中伏玄學特徵：紫微斗數盤命宮、身宮及財宮「文昌化忌」蝕多賺少
人氣文章

玩樂 What’s On

十一國慶交通優惠｜免費搭電車＋小輪＋港鐵送7.6萬張車票+綠在區區回收雙倍積分
人氣文章

騙局大拆解

YouTube Premium釣魚短訊騙案｜取消訂閱要收保證金？大學生被騙！損失逾$40萬港元 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

先行入手．Onki Chan

極繁主義 VS 極簡奢華：Why Not Both？GD 新歡 Valentino 秋冬華麗復古回歸！
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

從醫療應用到美容護膚的碳酸科技？解構Sofina泡泡護膚背後的故事！
人氣文章

Beauty

蔡依林的「9點半睡覺美容法」：45歲的凍齡完美狀態，背後全靠自律？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康 │ 74歲鄭則士近況曝光：暴瘦蒼老神情呆滯！網民憂健康狀況：肥貓老了
人氣文章
抗癌 │ 20多歲廚師患大腸癌，抗癌多年無復發！毒物專家揭1關鍵成功秘訣
人氣文章
世界清潔日：清潔減廢，由「家」做起
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/09/2025 19:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/09/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事19/09/2025
神州經脈 | 滬指全周跌1.3%，中國持美債規模16年低，李強下周赴紐約
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

說說心理話

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

以國暴行觸眾怒，緣何美如此偏袒？

19/09/2025 07:47

大國博弈

施政報告 | 許正宇：放寬「新資本投資者入境計劃」是希望投資...

18/09/2025 17:57

施政報告2025

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處