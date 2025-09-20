  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

美股收盤 | 減息推升市場樂觀情緒，美股三大指數連續兩日破頂

20/09/2025

　　周五(19日)為美股市場的「四重結算日」，又稱「四巫日」，即指數及個股期貨和期權結算的最後交易日，市況一般較為波動。而受美國聯儲局減息決定的刺激，投資者信心大增，推動美股本周強勢上揚。三大股指連續第二個交易日創下歷史新高，市場氣氛熱烈。

 

　　本輪升市的主要催化劑，是聯儲局於周三(17日)宣布減息0.25厘，為2025年首次。聯邦基金利率目標區間下調至4%至4.25%之間。更重要的是，聯儲局暗示年內可能還有兩次減息，這大大安撫了市場對貨幣政策持續寬鬆的預期。

 

美股收盤 | 減息推升市場樂觀情緒，美股三大指數連續兩日破頂

（shutterstock）

 

　　在經濟增長放緩而非衰退的背景下，減息有助於降低企業和消費者的借貸成本，對科技股等增長型股票尤其有利，從而鞏固了投資者的樂觀情緒。

 

　　本周另一亮點是代表細價股的羅素2000指數的強勁表現。由於細價股公司的發展更依賴融資，因此對利率環境的變化極為敏感。市場分析認為，在經歷了相對於大型股的長期落後表現後，減息周期為細價股提供一個絕佳的追落後機會 。

 

　　市場對聯儲局進一步放鬆政策的押注持續升溫。根據芝加哥商品交易所的FedWatch工具數據，市場預期10月份再次減息0.25厘的機率超過90%。

 

　　個股方面，特斯拉(US.TSLA)收市升2.2%，英偉達(US.NVDA)升0.2%，蘋果(US.AAPL)升3.2%，微軟(US.MSFT)升1.9%，Meta(US.META)跌0.2%。小鵬汽車(US.XPEV)公布8月份交付量再創新高，股價升1.7%。

 

　　道指日內高見46396.47點，納指一度升至22645.11點，標普500指數亦漲至6671.82點，齊創盤中新高。道指收市升172.85點，或0.37%，報46315.27點；標普500指數升32.4點，或0.49%，報6664.36點；納指升160.75點，或0.72%，報22631.48點。

 

一周市况

 

美股收盤 | 減息推升市場樂觀情緒，美股三大指數連續兩日破頂

（AP）

 

　　總結本周，三大指數均錄得顯著升幅，道指累升1.05%，納指升2.21%，標普500指數上漲1.22%。

 

　　美匯指數繼本周觸及2022年2月以來低位96.22後，連續第二個交易日上揚，在97.4水平附近企穩，日內於97.27至97.81區間波動，基本收復本周早前的失地。日本央行決定將基準利率維持在0.5厘不變，美元兌日圓匯價主要在147.8至148.28區間上落，日內報147.96，微跌0.02%。歐元兌美元匯價報約1.1747，下跌0.3%，全日高位觸及1.1792，低位則見1.1728，呈現窄幅波動的格局。

 

　　現貨黃金價格報每盎司3682美元，升約1%。紐約期金同樣升約1%，報每盎司3716美元。市場普遍認為金價的上升趨勢並未改變。

 

　　國際原油價格連續第三個交易日下跌，紐約期油價格下跌約1.4%，報每桶61.94美元。布蘭特期油同樣走軟，下跌1.3%，報每桶約65.99美元。

 

撰文：經濟通國金組

【你點睇？】蘋果發布超薄iPhone Air，市場反應一般，股價跌1.5%。你認為其產品仍物有所值？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06198

青島港

7.690

異動股

02586

多點數智

10.190

異動股

00936

佳兆業資本

0.840

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,315.27
    +172.85 (+0.375%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,664.36
    +32.40 (+0.489%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,631.48
    +160.75 (+0.715%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌50.154
變動率︰-1.677%
較港股︰-0.78%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌36.947
變動率︰-1.773%
較港股︰-0.73%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌71.829
變動率︰-2.300%
較港股︰+0.04%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.361
變動率︰-2.619%
較港股︰-7.68%
精選中資美股 More
JD 京東
按盤價(USD)︰跌35.100
變動率︰-0.791%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌18.600
變動率︰-0.958%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.600
變動率︰-1.141%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌129.470
變動率︰-2.625%
精選美股 More
AMC AMC院線
按盤價(USD)︰升3.010
變動率︰+5.986%
UBER 優步
按盤價(USD)︰升98.510
變動率︰+4.023%
AAPL 蘋果
按盤價(USD)︰升245.500
變動率︰+3.203%
INTC 英特爾
按盤價(USD)︰跌29.580
變動率︰-3.238%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/09/2025 05:21 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：19/09/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/09/2025 05:21 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 06198 青島港
  • 7.690
  • 02586 多點數智
  • 10.190
  • 00936 佳兆業資本
  • 0.840
  • 08487 ISP GLOBAL
  • 0.134
  • 01341 昊天國際建投
  • 0.238
股份推介
  • 02378 保誠
  • 108.800
  • 目標︰$130.00
  • 00992 聯想集團
  • 12.020
  • 目標︰$12.70
  • 01662 義合控股
  • 3.140
  • 目標︰$3.50以上
  • 09699 順豐同城
  • 14.550
  • 目標︰--
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.530
  • 目標︰$12.60
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.100
  • 00005 滙豐控股
  • 106.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.740
  • 00941 中國移動
  • 85.950
  • 00700 騰訊控股
  • 642.500
報章貼士
  • 06862 海底撈
  • 13.210
  • 目標︰--
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 37.300
  • 目標︰$40.00
  • 02590 極智嘉－Ｗ
  • 25.160
  • 目標︰$26.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/09/2025 17:09  《盤後部署》港股爭持恒指全日平手收場，鴻騰急升待回落5元附近可撈

19/09/2025 17:39  【施政報告】甯漢豪：因應市況靈活推地，「城中學舍計劃」接9申請料提供約1500個宿位

19/09/2025 19:05  【地皮超標】荃灣永順街住宅地本月26日起招標，11月14日截標

19/09/2025 17:08  【新股上市】紫金黃金國際(02259)國際發售部分傳已獲足額認購

19/09/2025 18:30  【施政報告】何永賢：開始研究重建模範邨，綠白表購買機率均會上升

19/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９８﹒３８億元，買山高控股沽騰訊

19/09/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】高盛勁升百度目標七成，中金升攜程目標逾一成半

19/09/2025 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７７５４，隔夜拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

習特通話 | 通話務實積極富建設性，習近平：樂見TikTok問題合規解決，特朗普：期待下月APEC會面新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股收盤 | 減息推升市場樂觀情緒，美股三大指數連續兩日破頂 新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

施政報告 | 甯漢豪：因應市況靈活推地，「城中學舍計劃」接9申請料提供約1500個宿位新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

東京國際電影節｜木村拓哉《TOKYO TAXI》成焦點，吉永小百合主演開幕電影《頂峰的對面有你》
人氣文章

智城物語．方展策

靠意念操控電腦！Neuralink腦機接口讓癱瘓者逆轉人生，還可實現人腦與AI融合的終極狂想！
人氣文章

騙局大拆解

YouTube Premium釣魚短訊騙案｜取消訂閱要收保證金？大學生被騙！損失逾$40萬港元 2
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

金鐘米芝蓮星級餐廳新舊主廚重遇！烏魚子窩夫、煙燻骨髓法國生蠔、意式豬背油脂配藍龍蝦，嘗盡當代特色法國菜
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

寧做港女，也不要「知慳識儉」？那些你替男人省著的錢，外面的女人會代你揮霍
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

Netflix《家母螳螂》高賢廷：除了是實力派演員，更是美容企業家！跟韓劇美魔女學熟齡保養秘訣
健康好人生 Health Channel
人氣文章
探病慎防踩雷｜五句最令癌症病人討厭的說話 患者最想聽甚麼？
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
明星健康︱74歲鄭則仕近照忽然「縮水」！消瘦滄桑惹健康隱憂 好友吳家樂親解Kent哥近況新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/09/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事20/09/2025
習特通話 | 通話務實積極富建設性，習近平：樂見TikTok問題合規解決，特朗普：期待下月APEC會面
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

專訪 | 林本利：兩「燃料」續推動港股，買銀債外高息之選還有...

19/09/2025 15:59

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

以國暴行觸眾怒，緣何美如此偏袒？

19/09/2025 07:47

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處