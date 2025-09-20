美股收盤 | 減息推升市場樂觀情緒，美股三大指數連續兩日破頂

周五(19日)為美股市場的「四重結算日」，又稱「四巫日」，即指數及個股期貨和期權結算的最後交易日，市況一般較為波動。而受美國聯儲局減息決定的刺激，投資者信心大增，推動美股本周強勢上揚。三大股指連續第二個交易日創下歷史新高，市場氣氛熱烈。

本輪升市的主要催化劑，是聯儲局於周三(17日)宣布減息0.25厘，為2025年首次。聯邦基金利率目標區間下調至4%至4.25%之間。更重要的是，聯儲局暗示年內可能還有兩次減息，這大大安撫了市場對貨幣政策持續寬鬆的預期。

在經濟增長放緩而非衰退的背景下，減息有助於降低企業和消費者的借貸成本，對科技股等增長型股票尤其有利，從而鞏固了投資者的樂觀情緒。

本周另一亮點是代表細價股的羅素2000指數的強勁表現。由於細價股公司的發展更依賴融資，因此對利率環境的變化極為敏感。市場分析認為，在經歷了相對於大型股的長期落後表現後，減息周期為細價股提供一個絕佳的追落後機會 。

市場對聯儲局進一步放鬆政策的押注持續升溫。根據芝加哥商品交易所的FedWatch工具數據，市場預期10月份再次減息0.25厘的機率超過90%。

個股方面，特斯拉(US.TSLA)收市升2.2%，英偉達(US.NVDA)升0.2%，蘋果(US.AAPL)升3.2%，微軟(US.MSFT)升1.9%，Meta(US.META)跌0.2%。小鵬汽車(US.XPEV)公布8月份交付量再創新高，股價升1.7%。

道指日內高見46396.47點，納指一度升至22645.11點，標普500指數亦漲至6671.82點，齊創盤中新高。道指收市升172.85點，或0.37%，報46315.27點；標普500指數升32.4點，或0.49%，報6664.36點；納指升160.75點，或0.72%，報22631.48點。

一周市况

總結本周，三大指數均錄得顯著升幅，道指累升1.05%，納指升2.21%，標普500指數上漲1.22%。

美匯指數繼本周觸及2022年2月以來低位96.22後，連續第二個交易日上揚，在97.4水平附近企穩，日內於97.27至97.81區間波動，基本收復本周早前的失地。日本央行決定將基準利率維持在0.5厘不變，美元兌日圓匯價主要在147.8至148.28區間上落，日內報147.96，微跌0.02%。歐元兌美元匯價報約1.1747，下跌0.3%，全日高位觸及1.1792，低位則見1.1728，呈現窄幅波動的格局。

現貨黃金價格報每盎司3682美元，升約1%。紐約期金同樣升約1%，報每盎司3716美元。市場普遍認為金價的上升趨勢並未改變。

國際原油價格連續第三個交易日下跌，紐約期油價格下跌約1.4%，報每桶61.94美元。布蘭特期油同樣走軟，下跌1.3%，報每桶約65.99美元。

