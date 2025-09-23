  • 會員
盤前攻略 | 幣市波動無礙英偉達推升美股 港股支持下移至廿天線

23/09/2025

　　華爾街觀望9月份PCE，此前英偉達宣布與OpenAI建立1000億美元的戰略合作夥伴關係，股價升4%帶動全線科技股上揚，隔晚三大指數再創新高。道指升66報46381，納指升157點報22788，標普升29點報6693。

 

　　中概股個別發展；阿里巴巴升0.88%報164.25美元，拼多多跌0.70%報128.57美元，京東跌3.33%報33.93美元，網易升0.20%報152.35美元，嗶哩嗶哩跌1.10%報26.85美元，理想跌1.17%報25.45美元，小鵬跌1.39%報21.36美元，蔚來跌6.24%報6.91美元，萬國數據升2.05%報39.76美元，金山雲升1.57%報16.77美元，富途跌5.77%報167.72美元。

 

　　恒指夜期跌3點報26396。ADR較港股個別發展；騰訊(00700)ADR較港股高0.31%，折合643.0港元；美團(03690)ADR較港低0.05%，折合103.8港元；友邦(01299)ADR較港股高0.44%，折合72.3港元；滙控(00005)ADR較港股高1.44%，折合108.7港元；小米(01810)ADR較港股低0.25%，折合56.0港元。

 

　　隔晚美股表現靠穩，但昨日幣市忽然急跌，比特幣一度急跌超過3%，以太幣更一度急挫逾8%，有指逾15億美元好倉被強制平倉。然而虛幣波動並未影響股市，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26388，升57點，恒指料開市無方向。

 

　　昨日恒指下跌進一步殺入牛證重貨區26200至26299，參考恒指牛熊證街貨分布，上日恒指低見26204，但仍未完全殺清該區街貨，不過足以令重貨區下移，恒指下跌後牛友資金轉移向下部署，25600至26199約600點區域內皆有資金部署，相對較為分散。重貨區目前為25900至25999，涉952張對應期指張數街貨，即目前牛友較為看好26000整數關口支持，預計恒指上日跌穿10天線後，下一關支持將為20天線水平約26800水平，而25800至25899亦為上日最多新增街貨區域。

 

