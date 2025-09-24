  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

異動精選 | 中芯受惠晶片漲價潮股價走高傳趁加價潮整合業務，光伏技術創新大會今日揭幕

24/09/2025

異動精選 | 中芯受惠晶片漲價潮股價走高傳趁加價潮整合業務，光伏技術創新大會今日揭幕

 

異動精選 | 中芯受惠晶片漲價潮股價走高傳趁加價潮整合業務，光伏技術創新大會今日揭幕

 

【說說心理話】舉辦「XO異彩藝術家奬」，讓「腦力多元」人士透過創作藝術建立自信，將負面的能量化為正向► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00570

中國中藥

2.500

異動股

01024

快手－Ｗ

76.850

異動股

00361

順龍控股

0.068

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 46,142.20
    -150.58 (-0.325%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,627.98
    -28.94 (-0.435%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,432.94
    -140.53 (-0.623%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升645.227
變動率︰+1.742%
較港股︰-0.50%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.219
變動率︰-0.950%
較港股︰-1.19%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌70.201
變動率︰-1.069%
較港股︰-0.28%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.301
變動率︰-3.571%
較港股︰-7.34%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升41.945
變動率︰+11.467%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升177.420
變動率︰+8.793%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升135.000
變動率︰+7.510%
JD 京東
按盤價(USD)︰升35.290
變動率︰+7.135%
精選美股 More
INTC 英特爾
按盤價(USD)︰升30.305
變動率︰+3.289%
COP 康菲石油
按盤價(USD)︰升96.390
變動率︰+3.124%
ASML 阿斯麥
按盤價(USD)︰跌943.810
變動率︰-2.045%
AMC AMC院線
按盤價(USD)︰跌2.885
變動率︰-2.520%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/09/2025 12:24 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：24/09/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/09/2025 12:24 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00570 中國中藥
  • 2.500
  • 01024 快手－Ｗ
  • 76.850
  • 00361 順龍控股
  • 0.068
  • 00968 信義光能
  • 3.420
  • 01030 新城發展
  • 2.480
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 107.500
  • 目標︰$120.00
  • 02209 喆麗控股
  • 6.720
  • 目標︰--
  • 02013 微盟集團
  • 2.790
  • 目標︰$4.00
  • 02378 保誠
  • 107.200
  • 目標︰$130.00
  • 00992 聯想集團
  • 12.040
  • 目標︰$12.70
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 174.000
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 66.750
  • 01211 比亞迪股份－一百
  • 105.700
  • 00175 吉利汽車
  • 18.200
  • 01024 快手－Ｗ
  • 76.850
報章貼士
  • 02525 禾賽－Ｗ
  • 232.800
  • 目標︰$280.00
  • 02268 藥明合聯
  • 75.850
  • 目標︰$87.00
  • 00837 譚木匠
  • 7.850
  • 目標︰$9.60
熱炒概念股
即時重點新聞

24/09/2025 17:05  《盤後部署》靠攏英偉達阿里狂升9%領彈恒指，京東出海值得關注宜撈底

24/09/2025 18:57  政府：各主要道路及交通料改發三號風球時恢復通行，市面基本復常

24/09/2025 18:36  據報港府現階段無意啟動「極端情況」，因破壞情況可控，有信心可及時清走塌樹

24/09/2025 18:18  據報周大福創建(00659)發22億元可交換債券，涉首程控股(00697)股份

24/09/2025 16:21  機管局：機場明早6時後逐步回復運作，料明日全日有逾千航班升降

24/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３７億元，買阿里沽中興

24/09/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】德銀升蔚來目標近一成，麥格理升新東方一成惟續看淡

24/09/2025 16:31  《財資快訊》美電升報７﹒７７６２，一周拆息上日報４﹒７％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中國世貿談判不尋求新特殊待遇，阿里英偉達合作物理AI新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

阿里 | 推新版大模型兼擬加大AI投入，科技女股神時隔4年再建倉，股價飆近一成可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 中芯受惠晶片漲價潮股價走高傳趁加價潮整合業務，光伏技術創新大會今日揭幕新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

女歌手林欣彤凌晨直播拍著男子呼救：你想殺死我！語無倫次惹關注
人氣文章

小薯茶水間

香港國際機場二號客運大樓首階段啟用：旅遊車候車大堂率先投入運作
人氣文章

玩樂 What’s On

十一國慶︱海洋公園門票餐飲紀念品85折+安安可可移居周年慶+10月中起暫別公眾
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

無性關係：沒有親密、沒有慾望，是壓垮感情的最後一根稻草？
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《墮落天使》的李嘉欣原來好鬼靚
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環黑珍珠中菜館推全新時令菜式！自家慢煮醬汁入味醬皇一腿、膠質鮮味豐腴纏綿花膠釀飯
健康好人生 Health Channel
人氣文章
硏究揭久坐如吸煙傷身｜每日運動無補於事，辦公室一族自救兩招 1
人氣文章
染髮風險｜20歲追星女狂染髮色釀禍 雙腳紅斑＋關節痛揭腎臟受損患惡疾
人氣文章
26歲女跳繩減肥猝死，醫生揭早餐2種食物恐致腦出血新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/09/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/09/2025 00:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事24/09/2025
神州經脈 | 中國世貿談判不尋求新特殊待遇，阿里英偉達合作物理AI
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

特朗普回師阿富汗，福建艦亮劍西太平洋

24/09/2025 15:58

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，美國減息無阻港銀加定存息吸金，P...

21/09/2025 10:55

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處